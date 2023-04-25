Компания из Челябинска разработает проект по реконструкции фонтана «Мальчик с кураем» в Уфе

Управление капитального строительства мэрии Уфы выбрало подрядчика, который до 1 сентября проведет проектно-изыскательские работы по реконструкции фонтана «Мальчик с кураем» напротив Госцирка, сообщается на сайте госзакупок. Победителем аукциона стало ООО «ИТК-групп». Работы будут выполнены за начальную цену контракта — 2,8 млн руб. Их профинансирует городской бюджет.

Победитель аукциона должен, в частности, предусмотреть под фонтаном монолитную насосную камеру с электрощитовой и подземный компенсационный резервуар. Объект будет работать с подсветкой.

Фонтан был создан в 1970-е годы. Его чаша, где установлена колонна со скульптурой мальчика с кураем, украшена башкирским орнаментом. Объект будет реконструирован в 2024 году.

ООО «ИТК-групп» зарегистрировано в декабре 2012 года в Челябинске. Компания специализируется на работе в области архитектуры, связанной с созданием архитектурных объектов. Учредителем является Артем Златоуст. Выручка компании в 2021 году составила 27,1 млн руб., убыток — 6,8 млн руб.

Венера Хисамова

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