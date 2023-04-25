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Коммерсантъ FM
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Китай с 29 апреля упростит погранконтроль на COVID-19

С 29 апреля всем прибывающим в Китай будет достаточно предоставить тест на антитела к COVID-19, сданный в течение 48 часов до вылета в страну. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По ее словам, авиакомпании, обслуживающие рейсы в китайском направлении, перестанут проверять ПЦР-сертификаты. Госпожа Мао пояснила, что нововведения «нацелены на оптимизацию поездок», а также учитывают нормы безопасности.

«Китай продолжит принимать оптимальные и научно обоснованные меры с учетом эпидемической ситуации, обеспечивать упорядоченные и безопасные поездки для китайских и иностранных граждан»,— добавила она (цитата по ТАСС).

Китай отказался от политики нулевой терпимости к COVID-19 только в конце 2022 года. С 15 марта власти КНР начали выдавать все типы виз иностранным гражданам. Также возобновилась возможность безвизовых путешествий в Шанхай на круизных лайнерах.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Китай тестирует рост».

Лаура Кеффер

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