Суд отказал «дочке» ВТБ во взыскании 53,4 млрд рублей с экс-гендиректора Антипинского НПЗ

Арбитражный суд Тюменской области принял решение отказать VTB Commodities Trading (дочерняя структура ВТБ) в удовлетворении иска о взыскании 53,4 млрд руб. с бывшего гендиректора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Максима Андриасова (занимал пост в 2018-2019 годах), следует из данных «Федресурса».

Компания намеревалась привлечь экс-главу предприятия к субсидиарной ответственности. По мнению ирландской «дочки» ВТБ и основного кредитора НПЗ, Максим Андриасов несвоевременно обратился в суд с заявлением о банкротстве завода, из-за чего были принесены многомиллиардные убытки. В качестве обеспечительных мер суд накладывал арест на его имущество.

Напомним, ранее суд отказал «дочке» ВТБ в удовлетворении иска о взыскании 9 млрд руб. с руководства Антипинского НПЗ. Компания намеревалась взыскать убытки солидарно с Максима Андриасова, конкурсного управляющего Константина Сичевого и компании «Сокар Энергоресурс», ранее владевшей 80% акций завода.

Диана Сунагатуллина

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