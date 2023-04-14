Суд оказал «дочке» ВТБ во взыскании 9 млрд рублей с руководства Антипинского НПЗ

Арбитражный суд Тюменской области принял решение отказать VTB Commodities Trading (дочерняя структура ВТБ) в удовлетворении иска о взыскании 9 млрд руб. с руководства Антипинского нефтеперерабатывающего завода, следует из данных «Федресурса».

Компания намеревалась взыскать убытки солидарно с бывшего генерального директора завода Максима Андриасова, конкурсного управляющего Константина Сичевого и компании «Сокар Энергоресурс», ранее владевшей 80% акций АО «Антипинский НПЗ».

АО «Антипинский НПЗ» — крупнейший в регионе независимый промышленный нефтеперерабатывающий завод. Установленная мощность переработки составляет 7,5 млн тонн нефти в год. Ранее предприятие входило в группу «Новый поток» Дмитрия Мазурова. В 2019 году по заявлению Сбербанка завод был признан банкротом. В мае 2021 года Антипинский НПЗ приобрел «Русинвест» за 100,9 млрд руб.

Диана Сунагатуллина

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