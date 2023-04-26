Армейцы попали в пограничное состояние

«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА в пятом матче полуфинальной серии play-off со счетом 85:68. Краснодарцы ведут в противостоянии со счетом 3:2 и уже в пятницу могут оформить настоящую сенсацию, выбив армейцев из турнира.

В последний раз ЦСКА оказывался в положении, когда не чувствовал абсолютного комфорта на какой-либо стадии play-off, еще в 2014 году. Тогда армейцы во втором раунде пересеклись с тем же «Локомотивом-Кубанью» и начали с двух поражений. В тот раз катастрофы (серии проводились до трех, а не четырех, как сейчас, побед) армейцам избежать удалось. Команда выдала три победы подряд, прошла в следующий раунд, а потом и чемпионат выиграла, не допустив уже ни единой помарки. Проводить прямые параллели между событиями, которые разделяет почти десяток лет, занятие сомнительное, но кое-что общее у них есть. В частности, ощущение какой-то «неправильности», что ли, происходящего. ЦСКА и в 2014 году был бесспорным топом Единой лиги ВТБ, и сейчас им является, и, как казалось и тогда, и сейчас, просто не может допускать осечек. Но тем не менее допускал и тогда, и сейчас.

Да, скажем, в нынешнем полуфинале у армейцев были обстоятельства, на которые отчасти можно списать поражения. Это и долгий простой из-за травмы Алексея Шведа, и повреждение, полученное уже по ходу полуфинала Николой Милутиновым (оба краснодарских матча он пропустил, а вчера хоть и был в заявке, но так и не сыграл ни секунды). Но все это никак не отменяло того, что главный тренер краснодарцев Александр Секулич, похоже, нашел ключи к армейской игре. Показательной в этом смысле получилась третья встреча серии, по ходу которой «Локомотив-Кубань» победил, отыграв дефицит в 19 очков! Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после этого прямо заявил, что «проиграть такой матч — позор». Да, ЦСКА затем реабилитировался, но все равно можно было сказать, что счет в серии 2:2 после четырех матчей вполне отражал текущее реальное соотношение сил соперников. Оно было равным.

Однако мысли о равенстве быстро были поставлены под огромный знак вопроса уже в начале пятого матча. Ливио Жан-Шарль на 15-й секунде точно выстрелил с дистанции, как бы задавая тон игре, но на этом способность армейцев поражать кольцо словно кто-то отключил. Гости выдали мощнейший рывок 12:0 и вынудили Райковича брать тайм-аут. Помог он мало. Ровно так же, как краснодарцы в предыдущей игре не могли ничего поделать с Девонте Кейкоком, Каспером Уэйром, Шведом, теперь уже сами армейцы никак не могли приспособиться к игре Девона Акун-Перселла, Джейлена Барфорда, жутко заведенного на бой Андрея Мартюка. И на площадке снова стало происходить что-то «неправильное». Плюс 14 на счету железнодорожников к первому перерыву, плюс 20 по ходу второй четверти и плюс 17 к ее завершению. А чего было ожидать, если армейцы всего восемь раз попали двухочковые с игры и лишь дважды реализовали дальние броски (попыток было 14)? Статистика «Локомотива-Кубани» была куда более приличной — 14 из 24 по двухочковым и 6 из 14 по трехочковым броскам. И пусть впереди еще была добрая половина матча, игру Райковичу нужно было спасать какими-то экстренными мерами.

После возобновления встречи даже показалось, что Райкович что-то действительно придумал. У ЦСКА наконец-то более или менее наладилась атака, Швед впервые с начала матча попал с игры, пару пришедшихся очень кстати атак провел Даллас Мур, весьма полезно действовал Самсон Руженцев. Плюс, армейцы поддерживали режим жесточайшей обороны. И отрыв гостей стал таять. В моменте от него осталось всего семь очков. По такой игре, да еще за 15 минут до сирены, это ничто. К сожалению, для армейских болельщиков рывок их команды был непродолжительным. Железнодорожники перетерпели всплеск активности соперника, не запаниковали и в итоге уже к концу третьей десятиминутки оторвались на 19 очков. Тут ЦСКА уже нужен был настоящий волшебник для спасения. По ходу этой серии такую роль на себя уже брал Каспер Уэйр, но это был не его день. Он старался, но из восьми выброшенных трехочковых попыток не попал ни одной. В итоге «Локомотив-Кубань» уверенно победил со счетом 85:68, и ему остается лишь один шаг до суперсенсации. Сделать его краснодарцы могут уже 28 апреля на своей площадке, куда возвращается серия.

Александр Петров