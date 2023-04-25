«Ак Барс» растянул финал

«Ак Барс» смог продлить финальную серию play-off Фонбет чемпионата КХЛ. Проигрывая после стартового периода, пережив в заключительном отрезок из четырех минут в меньшинстве, он смог одолеть ЦСКА на своей площадке в пятом матче финала — 2:1 — и теперь проигрывает в противостоянии, в котором армейцам по-прежнему нужна одна победа, со счетом 2:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проведя пятый матч финальной серии с фантастическим настроем, хоккеисты «Ак Барса» (слева — Илья Сафонов) смогли сократить отставание от ЦСКА

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Проведя пятый матч финальной серии с фантастическим настроем, хоккеисты «Ак Барса» (слева — Илья Сафонов) смогли сократить отставание от ЦСКА

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Ак Барс», конечно, безумно не хотел, чтобы финальная серия останавливалась так рано. И от его хоккеистов фонтаном во все стороны летели яркие искры: ни одного расслабленного движения, ни одного холостого проката — без попытки обострить или хотя бы, раз уж обострить не выходит, проверить на прочность силовым приемом подвернувшегося на дороге соперника. А Александр Радулов был готов играть, бросать, даже лежа на льду.

И взволнованный казанский болельщик, внимательно вглядываясь в эту игру, мог, конечно, разглядеть кое-какие признаки того, что армейцы наконец-то прогибаются, дрожат. Вот у них пара не то чтобы провалов, но по крайней мере провальчиков в защите — дают оппонентам свободу. А вот Адам Рейдеборн, до сих пор почти безупречный голкипер ЦСКА, допускает крохотную ошибочку, отбивая шайбу перед собой. Но ведь из крохотных ошибочек вроде этой не так уж редко в play-off рождаются великие победы. А вот Даррен Дитц, может быть, занервничав, цепляет Дмитрия Кагарлицкого, и «Ак Барс» получает большинство.

Нет, разумеется, все эти впечатления были сплошным обманом. ЦСКА не прогибался и не дрожал, а просто приспосабливался к злющему, жестокому хоккею в исполнении своего раненого противника.

Вскоре он уже вполне ему соответствовал по всем параметрам и сам терзал «Ак Барс», добиваясь чужих удалений. А потом и забил гол. Гол из категории таких, что, бывает, ломают и самые матерые команды.

До перерыва оставались секунды, когда в зоне ЦСКА шайба досталась Прохору Полтапову. Полтапов уже успел приучить к тому, что в любой ситуации может ринуться в смелый прорыв. Но этот был лучшим прорывом всего нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. Сначала Полтапов ушел от Вадима Шипачева, за ним — от Вячеслава Войнова, двух знаменитых игроков, приглашенных «Ак Барсом» летом «под Кубок», которым к тому же старались помочь партнеры. Все было без толку. На финише этого фантастического слалома Полтапов разобрался с вратарем Тимуром Биляловым.

Дальше было еще интереснее. Во втором периоде ЦСКА оказался даже не в сантиметрах, а в миллиметрах от второй заброшенной шайбы. Шайба, втыкаясь в стойки и щитки Билялова, металась по ленточке казанских ворот, но отчего-то не хотела ее пересекать.

А «Ак Барс», уже без Войнова, усаженного на скамейку запасных тренером Зинэтулой Билялетдиновым за благодушие в моменте с проходом Полтапова, от души благодарил судьбу за везение. Да по сравнению с его очередным натиском все, что происходило в предыдущей двацатиминутке, казалось легкой разминкой. Теперь он давил армейцев по полной, чуть ли не минутами не позволяя перебраться за синюю линию. А на Адама Рейдеборна обрушился водопад бросков — и отнюдь не рядовых. Рейдеборн творил что-то невероятное, вылавливая их в нижних углах, в девятках. И сейчас-то шайбы от него не отскакивали, хотя казанцы, разумеется, на отскоки надеялись сильно.

Но должно же было это количество перейти когда-нибудь в качество.

Трансформация случилась, когда на скамейку штрафников отправился армеец Андрей Светлаков. Олицетворяющая казанский класс и опыт спецбригада разыграла его без особых затей, но слишком четко.

Вадим Шипачев аккуратно и вовремя отпасовал в центр зоны на Александра Радулова, а Радулов пальнул так, что на сей раз и Рейдеборн с его проклюнувшимся вдруг даром предвидения не смог просчитать, куда ему перемещаться.

«Ак Барс» оседлал волну. Он плыл на ней к успеху, купаясь в океане куража. Но в заключительном напоролся на оплеуху от своего же игрока. Дмитрий Юдин зачем-то боднул головой армейца, и судьи, изучив повтор эпизода, выписали ему не двухминутный, а четырехминутный штраф. А четыре минуты в меньшинстве против ЦСКА — это вечность.

«Ак Барс» их убил как-то чересчур даже убедительно. Но факт, что, убив, все равно долго приходил в себя, заново налаживал игру. Это был тревожный для казанской публики отрезок. Только что хозяева были так хороши, так энергичны, а тут словно забыли о том, как контролировать шайбу.

Но тревоги были напрасными. Игра «Ак Барса» все-таки наладилась, а Станислав Галиев роскошно распорядился попавшей к нему шайбой.

До ворот было далеко, но бросил Галиев хлестко, а еще правильно решив, что стоящие перед Рейдеборном армейцы только помешают ему среагировать. Героический «Ак Барс» вышел вперед и, отбив отчаянный штурм ЦСКА, серию продлил как минимум еще на один матч. Он состоится в четверг в Москве.

Алексей Доспехов