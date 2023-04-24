Армейцы победили рикошетом

ЦСКА вплотную подобрался ко второй подряд победе в Кубке Гагарина. Армейцы повели в финальной серии нынешнего play-off Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 3:1, обыграв «Ак Барс» в четвертом матче на своей площадке — 2:1 — благодаря жутко обидному для казанцев голу, забитому под занавес заключительного периода.

«Ак Барс», кажется, вышел на этот матч, поражение в котором ставило его в слишком незавидное положение, заведенным до передела, а может, и сверх него. Завод иллюстрировало нарушение на первой же минуте Александра Радулова: он хищно барражировал у армейской зоны и посчитал нужным не просто проехать мимо соперника, а задеть его. «Ак Барс» в меньшинстве устоял, а потом дважды подряд получал большинство — из ЦСКА тоже, конечно, фонтаном хлестали эмоции. И это был жуткий для хозяев отрезок, отрезок, пережитый ими с колоссальным трудом. Шайба дважды проскальзывала вдоль «ленточки» армейских ворот, отказываясь ее пересекать, а голкипер Адам Рейдеборн не гнулся под мощнейшей канонадой.

Но именно «Ак Барс» все-таки открыл счет. Сергей Плотников выбрасывал шайбу из зоны — и выбросил ее прямо на клюшку Станислава Галиева. У Галиева шикарный бросок, но с этим Рейдеборн справился. «Ак Барс» выручил Кирилл Семенов, который, как и подобает любому форварду в play-off, почувствовав запах крови, метнулся на пятачок, на добивание.

ЦСКА уже сто раз в этом play-off показывал, что отдельно взятые осечки, даже родившиеся не на пустом месте, а из общего, часто зримого, преимущества соперника, его волнуют мало. И гол Семенова задрожать армейцев не заставил. Вскоре уже они оказались с лишним игроком и с реализацией перевеса не задержались.

Это был тот самый трюк, который бывает так полезен в противостояниях с командой, умеющей обороняться чрезвычайно грамотно, перекрывая все излучающие опасность зоны и направления. И Константин Окулов, метнувший шайбу в направлении ворот, но, видимо, намеренно не придавший ей максимальное ускорение, знал, разумеется, об умении партнера Антона Слепышева ловко подправлять такие броски.

Второй период этого матча можно назвать в каком-то смысле абсолютно парадоксальным. Как обычно играют в финале play-off команды, которые за 20 минут успели убедиться, что всего у них сегодня поровну, а еще в том, что любая вольность может быть жестоко наказана? Разумеется, они отдают предпочтение осторожности. Но ЦСКА и «Ак Барс» после перерыва, наоборот, раскрылись. И тем, и другим было наплевать на классический финальный хоккей — хотелось лететь вперед. А сзади уж как получится.

И вот при такой стилистике голы странным образом все никак не созревали, хотя казалось, что их должно быть море. Но нет, не складывалось, пусть временами от взятия ворот соперников берегло настоящее чудо. Как, допустим, в том эпизоде, когда на Рейдеборна тяжеленным бронепоездом, который не свернуть с пути, даже если бить по ногам клюшками с двух сторон, выкатился Радулов. Ладно, что его проход голкипер кое-как остановил. Но после него шайба все равно опять выскочила к воротам и вроде бы, учитывая, сколько на этом участке скопилось хоккеистов «Ак Барса», обязана была в них закатиться. Не закатилась.

А ЦСКА, заработав на излете периода очередное большинство, давил казанцев настолько жестко, что невозможно было представить, как их измочаленная четверка выдержит. Но ведь как-то выдержала.

В заключительном периоде оба оппонента продолжали в том же лихом ключе. И вряд ли стоило удивляться, что в течение буквально нескольких секунд они щедро обменялись чистыми выходами один на один. У армейцев в Тимура Билялова уперся Павел Карнаухов, у казанцев в Рейдеборна — Дмитрий Воронков.

Овертайм смотрелся прекрасным, логичнейшим венцом этой встречи. И от ощущения, что он фактически неминуем, некуда было деться, глядя на то, как один за другим запарываются верные моменты.

ЧП, овертайм отменившее, случилось за четыре с половиной минуты до сирены. Константин Окулов классно отпасовал двигавшему в сторону Билялова Владиславу Каменеву. Но тому все же мешали, и бросок у форварда, строго говоря, не вышел — шайба прошла мимо стойки к дальнему борту. Но Каменев явно ни на мгновение не забывал важный закон хоккейного play-off — никогда не выключаться из игры, не выключаться, даже если все уверены в том, что можно взять паузу. Нападающий эту шайбу достал и, не имея, по существу, особого выбора, просто тихонько откинул ее из-за ворот куда-то к пятачку. А она, срикошетив о щиток не успевшего сориентироваться Билялова, заползла в сетку.

«Ак Барс» снимал вратаря, атаковал отчаянно, но ничего не добился. И теперь уступает в серии со счетом 1:3. Это значит, что уже в следующем матче ЦСКА может добыть победу в финале. Правда, этот матч состоится во вторник в Казани.

Алексей Доспехов