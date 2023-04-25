Минтранс решил бороться с перегрузом фур с помощью цифровой системы контроля веса

Минтранс разрабатывает законопроект о введении единой автоматизированной системы весогабаритного контроля большегрузов. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос главы комитета Совета федерации по экономической политике Андрея Кутепова, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Сенатор пожаловался, что, по данным Счетной палаты, на 1 февраля 2022 года из 439 пунктов весогабаритного контроля не функционировало 219 (51%), а из 270 автоматических пунктов весогабаритного контроля — 157 (58%). По мнению господина Кутепова, из-за недостатка сотрудников Ространснадзора и нефункционирующих пунктов весогабаритного контроля «каждый десятый грузовой автомобиль едет с нарушением допустимых нагрузок».

«Минтрансом России готовится проект федерального закона, предусматривающий закрепление в законодательстве положений о единой автоматизированной системе весогабаритного контроля, которым предполагается в том числе интеграция всех пунктов весогабаритного контроля в Российской Федерации в единый контур, регламентирование информационного взаимодействия со смежными системами, агрегация сведений обо всех нарушениях весогабаритных параметров»,— сказано в ответе замминистра Андрея Костюка.

Согласно документу, Минтранс считает установку автоматических пунктов контроля приоритетной для контроля за движением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. Предполагается, что это поможет организовать контроль всего транспортного потока, а также обеспечить фиксацию весогабаритных параметров без снижения скорости движения транспортных средств. «А размеры штрафов, установленные КоАП, будут стимулировать владельцев к соблюдению законодательства в данной сфере»,— добавили в министерстве.

Ранее Минтранс предлагал установить льготные тарифы на будущую перевозку грузов беспилотными грузовиками по трассе М-11, а недополученные из-за этого доходы — субсидировать оператору таких рейсов из бюджета. В ведомстве рассчитывали, что тариф на 10% ниже среднерыночного будет привлекателен для грузоотправителей и простимулирует их использовать «высокоавтоматизированные транспортные средства».

Подробности — в материале «Ъ» «Без водителя дешевле».

Лаура Кеффер