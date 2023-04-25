Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минтранс решил бороться с перегрузом фур с помощью цифровой системы контроля веса

Минтранс разрабатывает законопроект о введении единой автоматизированной системы весогабаритного контроля большегрузов. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос главы комитета Совета федерации по экономической политике Андрея Кутепова, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Сенатор пожаловался, что, по данным Счетной палаты, на 1 февраля 2022 года из 439 пунктов весогабаритного контроля не функционировало 219 (51%), а из 270 автоматических пунктов весогабаритного контроля — 157 (58%). По мнению господина Кутепова, из-за недостатка сотрудников Ространснадзора и нефункционирующих пунктов весогабаритного контроля «каждый десятый грузовой автомобиль едет с нарушением допустимых нагрузок».

«Минтрансом России готовится проект федерального закона, предусматривающий закрепление в законодательстве положений о единой автоматизированной системе весогабаритного контроля, которым предполагается в том числе интеграция всех пунктов весогабаритного контроля в Российской Федерации в единый контур, регламентирование информационного взаимодействия со смежными системами, агрегация сведений обо всех нарушениях весогабаритных параметров»,— сказано в ответе замминистра Андрея Костюка.

Согласно документу, Минтранс считает установку автоматических пунктов контроля приоритетной для контроля за движением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. Предполагается, что это поможет организовать контроль всего транспортного потока, а также обеспечить фиксацию весогабаритных параметров без снижения скорости движения транспортных средств. «А размеры штрафов, установленные КоАП, будут стимулировать владельцев к соблюдению законодательства в данной сфере»,— добавили в министерстве.

Ранее Минтранс предлагал установить льготные тарифы на будущую перевозку грузов беспилотными грузовиками по трассе М-11, а недополученные из-за этого доходы — субсидировать оператору таких рейсов из бюджета. В ведомстве рассчитывали, что тариф на 10% ниже среднерыночного будет привлекателен для грузоотправителей и простимулирует их использовать «высокоавтоматизированные транспортные средства».

Подробности — в материале «Ъ» «Без водителя дешевле».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...