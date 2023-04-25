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Коммерсантъ FM
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МИД России допустил отказ от моратория на размещение ракет средней дальности

Россия из-за действий США может перестать придерживаться моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, заявил в интервью ТАСС директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Он утверждает, что «дестабилизирующие военные программы США и их союзников» делают мораторий «все более хрупким».

По словам господина Ермакова, Россия оценит скорость и дальность ракетных систем американского производства, потенциально способных появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая территорию Японии. «В частности, от конкретных параметров их дальнобойности будет принципиальным образом зависеть готовность России продолжать придерживаться одностороннего моратория на размещение в тех или иных регионах наземных ракет средней и меньшей дальности»,— пояснил он.

В марте Россия приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В МИД РФ обвинили США в нарушениях договора и сказали, что Вашингтон должен кардинально изменить курс по отношению к Москве. США в ответ решили перестать предоставлять РФ часть данных о своих ядерных силах, которые раньше передавали дважды в год в рамках ДСНВ.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Это все, что останется после него».

Лаура Кеффер

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