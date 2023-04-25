В Волгоградской области возбудили дело после падения вертолета санавиации

Уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ) возбудили после по факту падения вертолета санавиации в Волгоградской области, сообщила пресс-служба СКР. В результате крушения погиб пилот, людей на борту не было.

Вертолет «Ансат» с бортовым номером 20012 обнаружили ранее сегодня, 25 апреля, в поле вблизи поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области. По данным Telegram-канала Shot, воздушное судно принадлежит АО «Российские вертолётные системы», оно пропало накануне после того, как пилот Олег Виноградов сообщил диспетчеру о заходе на посадку. РЕН ТВ называло предварительной причиной крушения техническую неисправность.

Лаура Кеффер