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Коммерсантъ FM
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В Волгоградской области разбился вертолет санавиации, один человек погиб

Вертолет санитарной авиации потерпел крушение в Волгоградской области, в результате чего погиб один член экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства сообщил, что, по его данным, разбившийся вертолет «Ансат» летел в поселок Ерзовка Волгоградской области.

По информации РЕН ТВ, вертолет областного кардиологического центра пропал с радаров поздно вечером 24 апреля. Пилот сообщил о заходе на посадку, однако воздушное судно так и не приземлилось.

Спустя несколько часов около 5 км от запланированного места посадки были найдены обломки вертолета и тело пилота. О других жертвах падения не сообщается. Предварительная причина крушения — техническая неисправность, заявили на РЕН ТВ.

Эрдни Кагалтынов

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