Суд на Сахалине приговорил сотрудника местного вуза к 3,5 года колонии за гибель двух студентов

Южно-Сахалинский городской суд признал директора департамента жизнеобеспечения имущественного комплекса Сахалинского государственного университета (СахГУ) виновным в смерти двух студентов вуза и приговорил его к 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Подсудимый признан виновным по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщается в пресс-релизе. Следствие установило, что осужденный нарушил возложенные на него обязанности по подготовке общежитий к заселению студентов, не принял должных мер по проверке соответствия энергосистем зданий общежитий правилам безопасности, а также к замене, ремонту и приобретению пригодного для безопасного использования оборудования.

В результате этого 26 марта 2021 года студент СахГУ, принимая душ, при использовании электрического водонагревателя, не оборудованного заземлением, поручил поражение электрическим током и скончался на месте. Второй студент, который попытался оказать ему первую помощь, также скончался на месте, получив поражение электрическим током, сообщает прокуратура.

«Признав подсудимого виновным, суд учел его данные о личности, смягчающие обстоятельства, назначив наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением эксплуатации электрических сетей, зданий и сооружений, а также с организацией условий труда, сроком на два года»,— говорится в заявлении ведомства.

Эрдни Кагалтынов