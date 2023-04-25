Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший боец ЧВК «Вагнер» Медведев предстанет перед судом в Норвегии за драку в баре

Сбежавший в Норвегию боец ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев предстанет перед судом в Осло сегодня, 25 апреля, чтобы ответить на обвинения в участии в драке в баре, сопротивлении при аресте и ношении пневматического пистолета, передает Reuters.

Адвокат Андрея Медведева, Бриньюльф Риснес, сообщил агентству, что его подзащитный признает себя виновным в ношении пневматического оружия. По ряду других обвинений экс-боец ЧВК себя виновным не признает, отметил господин Риснес, не уточнив, по каким именно.

По словам господина Риснеса, главная цель в этом деле — избежать тюремного заключения. По самому серьезному обвинению, о сопротивлении аресту, Андрею Медведеву может грозить вплоть до трех лет тюрьмы.

Представители норвежского ведомства, которое занимается вопросами иммиграции, заявили Reuters, что обвинительный приговор по отношению к иностранцу не всегда ведет к выдворению из Норвегии. Даже если проситель убежища осужден за насильственное преступление, он может получить временный вид на жительство в этой стране.

Агентство также сообщает, что Андрей Медведев продолжает делиться своими показаниями по поводу деятельности ЧВК «Вагнер» на Украине с национальной службой уголовных расследований Норвегии (Kripos). В ведомстве заявили, что хотят продолжить беседы с экс-бойцом ЧВК.

Андрей Медведев утверждает, что он ранее был командиром одной из структур ЧВК «Вагнер». В январе он бежал в Норвегию и попросил политического убежища. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтверждал, что господин Медведев работал в его организации. Бизнесмен обвинял бойца в жестоком обращении с пленными и предупреждал Норвегию, что тот опасен.

25 февраля Андрей Медведев был арестован в Осло за драку и нападение на полицейских при задержании. По версии следствия, драка произошла возле бара в столице Норвегии в среду, 22 февраля. Адвокат Брюнъюльф Риснес сообщил норвежскому телеканалу TV2, что после употребления алкоголя произошло «недопонимание». Как утверждает его подзащитный, он не понял, что произошло, когда приехала полиция, из-за плохого знания языка.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...