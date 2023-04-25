Бывший боец ЧВК «Вагнер» Медведев предстанет перед судом в Норвегии за драку в баре

Сбежавший в Норвегию боец ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев предстанет перед судом в Осло сегодня, 25 апреля, чтобы ответить на обвинения в участии в драке в баре, сопротивлении при аресте и ношении пневматического пистолета, передает Reuters.

Адвокат Андрея Медведева, Бриньюльф Риснес, сообщил агентству, что его подзащитный признает себя виновным в ношении пневматического оружия. По ряду других обвинений экс-боец ЧВК себя виновным не признает, отметил господин Риснес, не уточнив, по каким именно.

По словам господина Риснеса, главная цель в этом деле — избежать тюремного заключения. По самому серьезному обвинению, о сопротивлении аресту, Андрею Медведеву может грозить вплоть до трех лет тюрьмы.

Представители норвежского ведомства, которое занимается вопросами иммиграции, заявили Reuters, что обвинительный приговор по отношению к иностранцу не всегда ведет к выдворению из Норвегии. Даже если проситель убежища осужден за насильственное преступление, он может получить временный вид на жительство в этой стране.

Агентство также сообщает, что Андрей Медведев продолжает делиться своими показаниями по поводу деятельности ЧВК «Вагнер» на Украине с национальной службой уголовных расследований Норвегии (Kripos). В ведомстве заявили, что хотят продолжить беседы с экс-бойцом ЧВК.

Андрей Медведев утверждает, что он ранее был командиром одной из структур ЧВК «Вагнер». В январе он бежал в Норвегию и попросил политического убежища. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтверждал, что господин Медведев работал в его организации. Бизнесмен обвинял бойца в жестоком обращении с пленными и предупреждал Норвегию, что тот опасен.

25 февраля Андрей Медведев был арестован в Осло за драку и нападение на полицейских при задержании. По версии следствия, драка произошла возле бара в столице Норвегии в среду, 22 февраля. Адвокат Брюнъюльф Риснес сообщил норвежскому телеканалу TV2, что после употребления алкоголя произошло «недопонимание». Как утверждает его подзащитный, он не понял, что произошло, когда приехала полиция, из-за плохого знания языка.

Эрдни Кагалтынов