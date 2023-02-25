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Коммерсантъ FM
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Бежавшего в Норвегию бойца ЧВК «Вагнер» Медведева обвинили в нападении на полицию в Осло

Бывший боец частной военной компании «Вагнер» Андрей Медведев, который бежал в Норвегию, был арестован в Осло за драку и нападение на полицейских при задержании. Россиянин не признает свою вину, его отпустили.

Драка произошла возле бара в столице Норвегии в среду, 22 февраля. Адвокат Брюнъюльф Риснес сообщил норвежскому телеканалу TV2, что после употребление алкоголя произошло «недопонимание». Как утверждает его подзащитный, он не понял, что произошло, когда приехала полиция, из-за плохого знания языка. После допроса господин Медведев был отпущен.

Андрей Медведев утверждает, что он ранее был командиром одной из структур ЧВК «Вагнер». В январе он бежал в Норвегию и попросил политического убежища. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтверждал, что господин Медведев работал в его организации. Бизнесмен обвинял бойца в жестоком обращении с пленными и предупреждал Норвегию, что тот опасен.

Леонид Уварчев

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