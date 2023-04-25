Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7135 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6770. 3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5240. 4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5210. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5195. 6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4280. 7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 4070. 8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3615. 9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3405. 10 (10). Тейлор Фриц (США) — 3290. 11 (11). Фрэнсис Тиафо (США) — 2870. 12 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2855. 13 (13). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2725. 14 (14). Рафаэль Надаль (Испания) — 2715. 15 (15). Хуберт Хуркач (Польша) — 2660. 16 (16). Александр Зверев (Германия) — 2140. 17 (18). Томми Пол (США) — 2070. 18 (20). Лоренцо Музетти (Италия) — 2065. 19 (19). Алекс де Минор (Австралия) — 1995. 20 (21). Борна Чорич (Хорватия) — 1890… 96 (98). Александр Шевченко (Россия) — 610.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8975 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6891. 3 (3). Джессика Пегула (США) — 5735. 4 (4). Унс Джабир (Тунис) — 5116. 5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 5030. 6 (6). Кори Гауфф (США) — 4400. 7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4305. 8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3505. 9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3191. 10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3162. 11 (11). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2870. 12 (12). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2497. 13 (13) Вероника Кудерметова (Россия) — 2280. 14 (14). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2276. 15 (17). Каролина Плишкова (Чехия) — 2255. 16 (16). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2237. 17 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2075. 18 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2062. 19 (19). Магда Линетт (Польша) — 1810. 20 (20). Мартина Тревизан (Италия) — 1778… 25 (24). Анастасия Потапова — 1566… 44 (44). Варвара Грачева — 1164… 62 (62). Анна Калинская — 900… 64 (64). Анна Блинкова — 886… 90 (92). Камилла Рахимова — 712… 94 (88). Диана Шнайдер (все — Россия) — 689.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.