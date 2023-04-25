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Коммерсантъ FM
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Леонидов Сергей Иванович

Личное дело

Родился в городе Дубне Московской области 31 мая 1979 года. В 2002 году окончил Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана по специальности «электронные технологии». В 2002–2010 годах являлся совладельцем компании Armex, которая специализировалась на автоматизации полиграфических предприятий и издательств. С 2010 по 2015 год был вице-президентом и руководителем управления разработки и продвижения интернет-проектов в Тинькофф-банке. В 2015 году присоединился к команде «Сравни.ру» в качестве гендиректора. После окончания пятилетнего срока контракта в марте 2020 года был переизбран на новый срок. Также занимает аналогичный пост в созданном в конце 2020 года финансовом маркетплейсе «Сравни.ру».

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