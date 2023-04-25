8,3 процента годовых — такой базовый уровень доходности рублевых вкладов до востребования установил ЦБ на май 2023 года, сообщил регулятор. Поясним, что банки, превышающие этот показатель, делают отчисления в фонд обязательного страхования вкладов по повышенной ставке. За месяц базовый уровень вырос на 0,1 процентного пункта. При этом, по данным ЦБ, в марте объем депозитов граждан в банках вырос лишь на 0,1% по сравнению с февралем, а в годовом выражении — снизился на 3,2%. Замедляющийся рост объема депозитов наблюдался при всплеске кредитования физлиц: за март объем выдачи займов вырос на 493 млрд руб., что стало вторым результатом после июня 2021 года.