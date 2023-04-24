Кремлевский подрядчик пришел за бюджетом

Уставный капитал нижегородского госпредприятия по достройке и реставрации объектов недвижимости (ДиРОН) планируется увеличить на 66 млн руб. за счет областного бюджета. Как господрядчик, оно строит крупные объекты и жалуется на возросшую стоимость строительства. В частности, им пропущен очередной срок сдачи фуникулера на откосе Нижегородского кремля стоимостью более 1 млрд руб. По словам чиновников, кроме бюджетной поддержки у предприятия нет другой возможности сохранить темпы работ и выдержать сроки. Поправка о докапитализации госпредприятия вызвала много споров: депутаты ее раскритиковали и запланировали обсудить на пленарном заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорожающий фуникулер в кремле строят два года, но денег опять не хватает

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Дорожающий фуникулер в кремле строят два года, но денег опять не хватает

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области намерено предоставить 66 млн руб. на увеличение уставного капитала госпредприятия ДиРОН. Об этом стало известно на заседании бюджетного комитета заксобрания при обсуждении текущих поправок к областному бюджету на 2023 год. Управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга напомнил, что ДиРОН является исполнителем работ по целому ряду проектов, которые реализуются с привлечением средств федерального бюджета.

Среди них строительство регионального центра по адаптивным видам спорта в Дзержинске, капитальный ремонт областной детской клинической больницы и ремонт отделений первичного звена здравоохранения.

Среди знаковых проектов ДиРОН также есть подряд на строительство фуникулера на откосе Нижегородского кремля. Изначально подъемник хотели открыть в августе 2021 года, затем срок сдачи объекта перенесли на январь 2022 года, затем на декабрь. Судя по сайту госзакупок, очередным сроком завершения строительства кремлевского фуникулера было обозначено 30 января 2023 года, но подрядчик его также не выдержал. Чиновники обещали депутатам провести тестовые испытания фуникулера в начале года, работы на этом объекте до сих пор не завершены.

Общая сметная стоимость этого проекта также постепенно увеличивалась, составив в прошлом году почти 1,39 млрд руб. Когда будет завершено строительство фуникулера, который должен был стать подарком на 800-летие Нижнего Новгорода в 2021 году, в управделами правительства не комментируют, как и необходимые на его достройку суммы.

На заседании комитета Тимофей Шульга заявил, что произошло увеличение стоимости стройматериалов, по ряду строек корректируется проектная документация и нет «другого способа удержать темпы строительства, кроме как опережающе их финансировать». «Вклад 66 млн руб. в уставный капитал ДиРОНа позволит направить деньги на строительство объектов, соблюсти сроки строительства. Часть объектов планируется завершить до конца года, часть — в 2024 году», — пообещал господин Шульга.

Депутаты удивились, почему финансовая помощь госпредприятию предлагается за счет увеличения его уставного капитала.

«В случае, если эти средства попадут в уставный капитал и будут направлены на строительство, они по документам пройдут как расходы. Уставный капитал упадет, и предприятие вынуждено будет проводить процедуру его сокращения», — заметил председатель бюджетного комитета Александр Шаронов. Он предложил ДиРОНу закрыть кассовый разрыв кредитом. Тимофей Шульга пояснил, что перекредитоваться госпредприятие не может из-за нехватки собственных средств. Александр Шаронов предложил, чтобы минфин области предоставил ДиРОНу гарантию или поручительство под кредит:

«Это гораздо проще, чем отдавать средства из бюджета навсегда в уставный капитал и гораздо меньшими деньгами».

Однако глава минфина Ольга Сулима пояснила, что они не хотят предоставлять госгарантию под коммерческие кредиты, увеличивая долг региона. Депутат Дмитрий Бедняков предложил подключить Контрольно-счетную палату к проверке предложенного механизма дофинансирования строек ДиРОНа через его уставный капитал.

После долгого спора депутаты сочли возможным докапитализацию предприятия для увеличения его оборотных средств. Предполагается, что 66 млн руб. помогут привлечь займы для завершения объектов.

Однако эта поправка будет еще раз обсуждена на пленарном заседании заксобрания 27 апреля — депутаты намерены понять позицию КСП по вопросу бюджетной эффективности такой схемы, тем более что раньше на достройку кремлевского фуникулера уже выделялись дополнительные бюджетные средства.

Андрей Репин