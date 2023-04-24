«Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 4:3 в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» победил «Краснодар» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги со счетом 4:3. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие-Арена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В составе «Спартака» голы забили Александр Соболев (63-я минута, с пенальти, 67), Антон Зиньковский (81), Квинси Промес (84). В команде «Краснодара» голы забили Джон Кордоба (11) Жуан Баши (58), Эдуард Сперцян (72).

В результате «Спартак» сохранил позицию на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков в 24 матчах. «Краснодар» занимает седьмое место, на счету клуба 38 очков. Следующий тур состоится 29 апреля. «Спартак» сыграет против «Ростова», «Краснодар» — против «Урала».

Лусине Баласян