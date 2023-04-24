«Лимонадный отравитель» приговорен в Москве к 15 годам колонии

Басманный суд Москвы приговорил уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова к 15 годам исправительной колонии строгого режима. Дело слушалось повторно. Так называемого серийного отравителя из Ямы этот же суд в 2021 году приговорил к 16 годам колонии строго режима, позже приговор был отменен Мосгорсудом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мурат Сабанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мурат Сабанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По версии следствия, в районе Чистых прудов, в частности в так называемой Яме (жаргонное название Хохловской площади), Сабанов знакомился с людьми, употребляющими спиртное. Он угощал их напитками, в которые были подмешаны лекарственные или психотропные средства. Дождавшись, пока жертва отключится, Мурат Сабанов грабил ее. Всего, по данным следствия, от его действий пострадали 35 человек.

Расследование в отношении Сабанова в 2019 году велось более полумесяца, известность он получил после того, как серьезное отравление получила журналистка Людмила Чижова. Первый эпизод относился к началу июня.

В мае 2021 года ему просили дать 17 лет колонии, Басманный суд Москвы приговорил Мурата Сабанова к 16 годам колонии строгого режима и выплате более 1,8 млн руб. потерпевшим. Позже в 2021 году приговор был отменен Мосгорсудом, дело направлено на новое рассмотрение.

Сегодня, 24 апреля, Сабанов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 5 эпизодов), ч. 1 ст. 162 (разбой; 25 эпизодов), п. «г» ч. 3 ст. 158 (кража, совершенная с банковского счета; 6 эпизодов), ч. 2 ст. 159.3 УК (мошенничество с использованием электронных средств платежа).

По эпизоду ч. 1 ст. 159.3 УК Мурат Сабанов освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Приговор в законную силу не вступил. Также постановлением суда от 24 апреля 2023 года прекращено уголовное дело по обвинению Сабанова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 325 (похищение или повреждение документов; 6 эпизодов), ст. 159.3 (3 эпизода) за истечением срока давности.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Московского отравителя исправит строгий режим».

Мария Федотова