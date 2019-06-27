Серийный отравитель отравил себе жизнь

Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного полицейского следствия и арестовал на два месяца уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, получившего в СМИ прозвище Серийный Отравитель. По предварительным данным, в столице он похищал деньги у людей, которых сначала опаивал напитками с сильнодействующими веществами. Сам Мурат Сабанов, признающий лишь факт краж, просил не заключать его под стражу, заверяя о готовности сотрудничать с правоохранительными органами, однако суд не убедил.

Когда 26-летний Мурат Сабанов оказался в зале заседаний Таганского райсуда, журналисты забросали его вопросами. В частности, их интересовало, какими напитками он угощал своих жертв, сколько успел обокрасть и т. п. Однако подследственный никому не ответил и на протяжении всего заседания общался только со своим адвокатом и отвечал на вопросы судьи.

Расследование в отношении Мурата Сабанова ведется более полумесяца, но известность он получил после того, как на днях серьезное отравление получила журналистка Людмила Чижова. Первый же эпизод относится к началу июня. Тогда молодой человек был задержан полицейскими при помощи прохожих, которые увидели, как он роется в вещах двух лежащих на траве девушек. Мурата Сабанова доставили в ОВД, опросили и отпустили. Проверив свои базы данных, полицейские установили и другие сообщения о кражах у людей, которые теряли сознание после употребления напитков. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Долгое время Мурату Сабанову не избирали никакой меры пресечения, он ходил в полицию на допросы и давал показания.

В конце концов с него взяли подписку о невыезде. Однако во вторник, когда делом уже занималось следственное управление УВД по Центральному округу Москвы, молодому человеку изменили квалификацию преступления и предъявили обвинение уже по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), после чего в суд было подано ходатайство о его аресте. Пока фигуранту вменяются три эпизода разбоя, однако продолжается расследование еще семи аналогичных случаев, которые квалифицируются по ст. 158, 162 и 161 (грабеж) УК РФ. Не исключено, что какие-то из них появятся в деле в отношении Мурата Сабанова. Всего в материалах расследования на данный момент числятся 11 потерпевших.

По месту жительства обвиняемого был проведен обыск, в ходе которого изъяли, предположительно, похищенные вещи, а также порошкообразные вещества, по результатам предварительной экспертизы был сделан вывод, что это феназепам, клозапин и трамадол.

В суде следователь Антон Мартынов, мотивируя свое ходатайство об аресте, заявил, что подследственный обвиняется в тяжком преступлении и, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться, уничтожить улики. Представитель следствия отметил, что задержанный не имеет постоянного места жительства в столице, так же как и постоянного заработка, а кроме того, проверяется на причастность к другим преступлениям.

Прокурор и представитель потерпевшей Людмилы Чижовой поддержали ходатайство, однако защита выступила резко против. Адвокат Маргарита Корина отметила, что, согласно Европейской конвенции по правам человека, тяжесть совершенного преступления не является сама по себе основанием для ареста, а все другие доводы следствия в пользу заключения обвиняемого под стражу никакими конкретными данными не подтверждены. Адвокат также подчеркнула, что Мурат Сабанов исправно приходил в полицию и давал признательные показания, даже не находясь под подпиской о невыезде, что свидетельствует об отсутствии у него намерения скрыться.

В этот момент судья Наталья Ларина поинтересовалась у следователя, принес ли он в суд документы, подтверждающие, что мера пресечения в виде подписки уже отменена, если им подано ходатайство об аресте. Оказалось, что нет. Председательствующая отложила заседание на час, чтобы следствие исправило свою оплошность.

Сам обвиняемый в суде просил не отправлять его под арест.

Он рассказал, что последнее время проживал в хостеле по адресу: Новая Басманная, 31 и неофициально занимался перевозками. Подследственный признал вину частично. «Хищение признаю»,— сказал он, не соглашаясь при этом с обвинением в разбое. Мурат Сабанов заверил суд, что не собирается скрываться, отметив, что сам являлся в полицию без какого-либо принуждения.

Впрочем, суд не посчитал его доводы убедительными и отправил под арест до 25 августа.

Уже после судебного заседания стало известно, что по поручению и. о. руководителя главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Москве Андрея Стрижова перед прокуратурой поставлен вопрос о передаче уголовного дела в отношении Мурата Сабанова из полиции в СКР. «Следователи намерены провести комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также проверить мужчину на причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории города Москвы с возможным использованием психотропных веществ»,— сообщили в столичном ГСУ СКР.

Алексей Соковнин