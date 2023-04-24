Иностранных правообладателей не спросят

Глава Совета федерации предложила использовать иностранные изобретения без разрешения правообладателей. Правда, Валентина Матвиенко оговорилась, что необходим точечный подход. Так, например, если речь идет о западных фильмах и программном обеспечении, то «можно двигаться» в сторону параллельного импорта, считает сенатор. А если дело касается изделий, которые затрагивают безопасность и здоровье граждан, то нужно использовать механизм, принятый еще во время пандемии. Он предполагает, что правительство может разрешать использование изобретений без согласия правообладателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

При этом Валентина Матвиенко призвала учитывать интересы, например, российских разработчиков. А что думают об этом участники рынка? Глава совета директоров IT-компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов полагает, что в случае с иностранным софтом это было бы оправдано, но с оговорками:

«У кого-то уже что-то внедрено, и это надо декриминализировать, но при условии понятного выхода из ситуации и как временное решение. Оно должно затрагивать только тех, кто пользуется зарубежным софтом. При этом они должны оплачивать такую возможность, ведь российским разработчикам сложно конкурировать с бесплатным ПО. И стоить это должно дорого. Если вы не можете обойтись — заплатите».

21 апреля депутаты Госдумы от КПРФ представили законопроект, который предполагает, что россияне смогут пользоваться зарубежной интеллектуальной собственностью без разрешения компаний. При этом авторы документа отмечают, что вознаграждения все-таки будут им выплачиваться. Но как, решит правительство.

А в марте замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев призывал распространять пиратские копии западной интеллектуальной продукции, чтобы ушедшие компании обанкротились. Однако гендиректор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бардин отмечает, что рынку не нужно принудительное лицензирование иностранных фильмов и сериалов:

«Нужно понять, ради чего все время возникают разговоры о принудительной лицензии. Авторы инициативы говорили о том, что кинотеатры из-за дефицита мейджорского контента находятся на грани закрытия. Но сейчас всем стало очевидно, что ни в одном из сегментов кино или медиа уход голливудского контента не стал критическим обстоятельством. Был кризисный период середины 2022 года, но с тех пор все рынки, которые так или иначе завязаны на аудиовизуальный контент, адаптировались.

Сейчас любые предложения такого рода теряют актуальность. Зачем спасать тех, кто в этом не нуждается? Первый квартал, например, в кинопрокате был рекордным вообще за всю историю. Нет ни одного фактора, который говорил бы в пользу механики принудительного лицензирования.

Во-первых, до сих пор никто не представил вменяемой правовой конструкции. Во-вторых, мы понимаем все риски, связанные с нарушением авторских прав, которыми зарубежные правообладатели сочтут любые действия легальных российских игроков».

Дискуссия об использовании иностранных изобретений без разрешения правообладателей активизировалась после сообщений о том, что страны G7 планируют полностью запретить экспорт в Россию. Об этом на прошлой неделе писало агентство Bloomberg. При этом лекарства до сих пор регулярно исключались из санкционных списков. Однако механизм, который при необходимости обезопасит россиян от дефицита, все-таки нужен, считает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов:

«Учитывая, что один санкционный пакет сменяет другой, куда все эти ограничения приведут, непонятно. Другое дело, что применять этот механизм можно только целенаправленно и в случае каких-то реальных угроз, а не налево и направо. Однако насколько я могу судить, во время пандемии данный инструмент использовался. Есть определенные исключения режима защиты прав разработчика, но в условиях, когда возникают какие-то угрозы национальной безопасности и здравоохранения, от них можно отступать. И в рамках ситуации с COVID-19 такие решения принимались. Если же нам запретят поставки препаратов, и они будут незаменимы, конечно, придется искать какие-то варианты для того, чтобы стабилизировать систему здравоохранения».

Несмотря на дискуссию об использовании иностранных изобретений без разрешения правообладателей, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия по-прежнему остается участницей международной системы охраны интеллектуальных прав.

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Владислав Викторов