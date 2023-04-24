Иностранных правообладателей не спросят

Глава Совета федерации предложила использовать иностранные изобретения без разрешения правообладателей. Правда, Валентина Матвиенко оговорилась, что необходим точечный подход. Так, например, если речь идет о западных фильмах и программном обеспечении, то «можно двигаться» в сторону параллельного импорта, считает сенатор. А если дело касается изделий, которые затрагивают безопасность и здоровье граждан, то нужно использовать механизм, принятый еще во время пандемии. Он предполагает, что правительство может разрешать использование изобретений без согласия правообладателя.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
При этом Валентина Матвиенко призвала учитывать интересы, например, российских разработчиков. А что думают об этом участники рынка? Глава совета директоров IT-компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов полагает, что в случае с иностранным софтом это было бы оправдано, но с оговорками:
«У кого-то уже что-то внедрено, и это надо декриминализировать, но при условии понятного выхода из ситуации и как временное решение. Оно должно затрагивать только тех, кто пользуется зарубежным софтом. При этом они должны оплачивать такую возможность, ведь российским разработчикам сложно конкурировать с бесплатным ПО. И стоить это должно дорого. Если вы не можете обойтись — заплатите».
21 апреля депутаты Госдумы от КПРФ представили законопроект, который предполагает, что россияне смогут пользоваться зарубежной интеллектуальной собственностью без разрешения компаний. При этом авторы документа отмечают, что вознаграждения все-таки будут им выплачиваться. Но как, решит правительство.
А в марте замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев призывал распространять пиратские копии западной интеллектуальной продукции, чтобы ушедшие компании обанкротились. Однако гендиректор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бардин отмечает, что рынку не нужно принудительное лицензирование иностранных фильмов и сериалов:
«Нужно понять, ради чего все время возникают разговоры о принудительной лицензии. Авторы инициативы говорили о том, что кинотеатры из-за дефицита мейджорского контента находятся на грани закрытия. Но сейчас всем стало очевидно, что ни в одном из сегментов кино или медиа уход голливудского контента не стал критическим обстоятельством. Был кризисный период середины 2022 года, но с тех пор все рынки, которые так или иначе завязаны на аудиовизуальный контент, адаптировались.
Сейчас любые предложения такого рода теряют актуальность. Зачем спасать тех, кто в этом не нуждается? Первый квартал, например, в кинопрокате был рекордным вообще за всю историю. Нет ни одного фактора, который говорил бы в пользу механики принудительного лицензирования.
Во-первых, до сих пор никто не представил вменяемой правовой конструкции. Во-вторых, мы понимаем все риски, связанные с нарушением авторских прав, которыми зарубежные правообладатели сочтут любые действия легальных российских игроков».
Дискуссия об использовании иностранных изобретений без разрешения правообладателей активизировалась после сообщений о том, что страны G7 планируют полностью запретить экспорт в Россию. Об этом на прошлой неделе писало агентство Bloomberg. При этом лекарства до сих пор регулярно исключались из санкционных списков. Однако механизм, который при необходимости обезопасит россиян от дефицита, все-таки нужен, считает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов:
«Учитывая, что один санкционный пакет сменяет другой, куда все эти ограничения приведут, непонятно. Другое дело, что применять этот механизм можно только целенаправленно и в случае каких-то реальных угроз, а не налево и направо. Однако насколько я могу судить, во время пандемии данный инструмент использовался. Есть определенные исключения режима защиты прав разработчика, но в условиях, когда возникают какие-то угрозы национальной безопасности и здравоохранения, от них можно отступать. И в рамках ситуации с COVID-19 такие решения принимались. Если же нам запретят поставки препаратов, и они будут незаменимы, конечно, придется искать какие-то варианты для того, чтобы стабилизировать систему здравоохранения».
Несмотря на дискуссию об использовании иностранных изобретений без разрешения правообладателей, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия по-прежнему остается участницей международной системы охраны интеллектуальных прав.
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