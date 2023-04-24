«Таганский ряд» теряет вице-спикера

Один из старожилов Екатеринбургской городской думы вице-спикер Виктор Тестов принял решение уйти из политики. Об этом он сообщил «Ъ-Урал» лично, но раскрывать причины не стал. Председатель гордумы Игорь Володин был удивлен его решению. По мнению политологов, уход Виктора Тестова может быть связан с тем, что он не получил гарантии относительно роли в новом созыве гордумы, выборы в которую пройдут в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-спикер Виктор Тестов не собирается возвращаться в думу Екатеринбурга

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Вице-спикер Виктор Тестов не собирается возвращаться в думу Екатеринбурга

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

О решении вице-спикера Екатеринбургской городской думы Виктора Тестова уйти из политики стало известно в понедельник, 24 апреля.

Информация стала неожиданной, учитывая, что в конце марта он подал заявления на праймериз «Единой России» по выборам в новый созыв гордумы от округа №7. Однако теперь господин Тестов планирует снять свою кандидатуру и прекратить борьбу за мандат в новом созыве.

Господин Тестов был депутатом представительного органа Екатеринбурга последние четыре созыва, начиная с 2005 года. В 2013 году он занял должность заместителя председателя думы. С 25 мая по 25 сентября 2018 года исполнял обязанности главы города — в связи с досрочной отставкой Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) и до назначения на пост мэра Александра Высокинского.

Виктор Тестов — один из представителей крупнейшего на Урале рыночного комплекса «Таганский ряд», с 2004 года по октябрь 2013 года с перерывом возглавлял его. Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», сейчас господин Тестов владеет 25% долей в компании «Телси», являющейся одним из учредителей «Таганского ряда». Ранее политическую деятельность прекратил и другой видный представитель рыночного комплекса Анатолий Никифоров — с 2011 года он избирался депутатом законодательного собрания Свердловской области, но в 2021 году не стал бороться за мандат.

Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин в разговоре с «Ъ-Урал» сказал, что был удивлен решением Виктора Тестова.

«Виктор Тестов — достаточно авторитетная фигура в городе. Очевидно, что уйти из политики — его личное решение. Я не допускаю в этом случае возможное давление, принуждение или размен»,— заверил политолог Сергей Мошкин

По словам политолога Александра Белоусова, смыслом нахождения господина Тестова в гордуме была защита бизнеса «от возможного не очень дружеского поглощения». Известно, что в 2003 году «Таганский ряд» пытались захватить представители ОПС «Уралмаш». «Раньше была большая конкуренция в торговле, а “Таганский ряд” был лакомым куском. Для защиты нужно было политическое представительство. Сейчас эта угроза снята, а Тестову не нужно быть депутатом, чтобы решать свои вопросы. Он и так всех знает и может по звонку приходить в любые кабинеты вне зависимости от того, есть у него мандат или нет»,— считает господин Белоусов.

По его словам, другой причиной ухода Виктора Тестова может быть то, что он не получил гарантии относительно роли в новом созыве думы, избрание которой пройдет в сентябре. «Были амбиции стать спикером думы в следующем созыве, но сейчас там развернулась борьба, и, видимо, никто ему никаких гарантий не дал»,— допустил Александр Белоусов.

Катерина Якушева