Лавров словами «не забудем, не простим» ответил на отказ США выдать визы российским журналистам

Сопровождающим главу МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк российским журналистам США визы так и не выдали, следует из видео с комментарием господина Лаврова. Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщала о проблеме с получением виз в своем Telegram-канале около 15:00. Через час был опубликован комментарий министра, в котором он пообещал, что Москва случившееся «не забудет, не простит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Пресс-слжуба МИД России Сергей Лавров

Фото: Пресс-слжуба МИД России

«Понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что все-таки на этот раз, с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе. Но я ошибался. Страна, которая себя называет самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила. В общем-то сделала, я убежден, глупость... ну, придется нам за вас тоже работать»,— сказал Сергей Лавров журналистам, пообещав, что Москва произошедшее «не забудет, не простит».

«До их вылета в Нью-Йорк остается 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства: "работаем над этим"»,— сообщала о развитии ситуации с выдачей виз журналистам госпожа Захарова.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также пообещал, что Москва ответит Вашингтону на произошедшее. «Я подчеркиваю, мы найдем формы, как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается. И они это запомнят»,— сказал замминистра журналистам (цитата по ТАСС).

В США 24 и 25 апреля господин Лавров примет участие в мероприятиях Совбеза ООН. 24 апреля это будут открытые дебаты на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН». 25 апреля — открытые дебаты по пункту повестки дня «Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос».

В апреле Россия председательствует в Совбезе ООН.

Мария Федотова