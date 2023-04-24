Уголовное дело обвиняемого в убийстве сотрудника администрации Белорецкого района направлено в суд

Уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Белорецка Алика Махиянова направлено в Белорецкий межрайонный суд. Он обвиняется в истязании (ч. 1 ст. 117 УК РФ) и убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) своей бывшей супруги, 31-летней сотрудницы администрации Белорецкого района Дины Махияновой.

По данным пресс-службы республиканского управления СКР, в ночь с 12 на 13 августа 2022 году обвиняемый подкараулил бывшую жену возле дома, когда она возвращалась с дня рождения подруги, и при свидетелях более десяти раз ударил ее ножом. Пострадавшая скончалась на месте. Обвиняемый покинул место происшествия, но затем явился в отдел полиции и сознался в содеянном.

Также следствие установило, что ранее Алик Махиянов неоднократно избивал бывшую супругу и совершал насильственные действия, а также оскорблял ее, в связи с чем потерпевшая неоднократно обращалась с заявлениями в органы внутренних дел.

Обвиняемый не признал вину.

Также в производстве находится уголовное дело по признакам халатности сотрудников полиции, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). «В целях дачи правовой оценки действиям должностных лиц районного отдела полиции, ответственных за своевременное принятие необходимых мер реагирования на заявления потерпевшей», отмечается в сообщении.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте