Птицефабрика «Пермская» взяла название нового собственника

АО «Продо Птицефабрика Пермская» сменило название. По данным «СПАРК-Интерфакс», 21 апреля в ЕГРЮЛ была внесена запись о переименовании компании в АО «Агросила Птицефабрика Пермская». Кроме того, с этой же даты сменилась модель управления птицефабрикой: вместо директора, должность которого с июля прошлого года занимала Инга Ибрагимова, деятельность предприятия теперь контролирует управляющая компания АО «Агросила».

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Птицефабрика «Пермская» — одно из старейших сельскохозяйственных предприятий Пермского края, расположена в поселке Сылва Пермского района. В настоящее время является крупнейшим производителем курятины в регионе, в год предприятие производит около 35 тыс. тонн мяса, занимает 34% рынка Пермского края. В 2022 году выручка управляющего фабрикой АО составила 5,6 млрд руб., чистая прибыль — 245,3 млн руб. С 2004 года птицефабрика «Пермская» входила в агропромышленный холдинг «Продо» со штаб-квартирой в Москве. В начале апреля ее выкупил казанский холдинг «Агросила». Сумма сделки не раскрывалась. По оценкам экспертов, она могла составить 3 млрд руб.