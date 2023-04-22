Перевозчик открыл продажу билетов на летние поезда по маршрутам из Петербурга в Крым

Компания «Гранд сервис экспресс», обслуживающая маршруты поездов дальнего следования в Крым, отрыла продажи билетов на июньские рейсы составов Санкт-Петербург—Севастополь и Санкт-Петербург—Евпатория. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«"Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов на поезд № 7/8 Санкт-Петербург—Севастополь на даты отправления вплоть до 30 июня. Также сегодня до конца дня будут открыты продажи на поезда "Таврия" из Санкт-Петербурга до городов Крымского полуострова и обратно»,— говорится в сообщении.

Билеты на часть рейсов будут продаваться только в течение 45 суток, добавили в компании.

«Гранд сервис экспресс» организовал регулярные рейсы в города Крыма в 2019 году. Поезда «Таврия» круглый год курсируют из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь. В Евпаторию из Петербурга поезда курсируют кругосуточно.

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