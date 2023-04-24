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Коммерсантъ FM
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ЦБ создал стандарт по комплексной реструктуризации долгов граждан у разных кредиторов

Рабочая группа Банка России по медиации разработала стандарт защиты прав и интересов заемщиков—физлиц при урегулировании задолженности. В нем прописан механизм взаимодействия для решения проблемы должников, попавших в сложную жизненную ситуацию. Он призван упростить заемщику реструктурирование одновременно нескольких кредитов в разных банках.

Документ содержит перечень сложных жизненных ситуаций, при которых рекомендуется проводить реструктуризацию, и список подтверждающих документов.

Трудная жизненная ситуация — обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно.

ЦБ приводит как пример ситуацию, когда у заемщика кредиты в разных банках, например, потребительский — в том, где заемщик получает зарплату, а ипотека — в банке, аккредитованном застройщиком. При возникновении проблем человек обычно старается платить по ипотеке, а по потребкредиту может допустить просрочку, отмечает регулятор.

«При этом кредиторы или не знают друг о друге, или не полностью доверяют друг другу и не могут договориться о временном совместном снижении платежей, чтобы заемщик мог обслуживать оба кредита. Один из банков взыскивает долг через суд, и иногда это приводит к тому, что заемщик теряет жилье и становится банкротом»,— описывает Банк России возможные варианты развития ситуации.

Реструктуризация долгов физлица — процедура, которая проводится в целях восстановления платежеспособности гражданина и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с планом.

Заемщик, столкнувшийся с потерей работы, длительной болезнью и другими сложностями, сможет обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании задолженности. В нем он укажет другие банки, которые выдали ему кредиты, для их последующего взаимодействия. Использование стандарта позволит решить проблему на условиях, приемлемых для всех сторон, отмечает ЦБ.

В ноябре 2022 года общее количество поступивших заявок на реструктуризацию от физических лиц составило 182 тыс. штук. Этот результат на 8,4% ниже предшествующего месяца, сообщал Банк России в декабре. Всего за март—ноябрь 2022 года в банки поступило 2,14 млн заявлений физлиц об изменении условий кредитных договоров, в том числе 1,8 млн заявлений по собственным программам банков.

В феврале 2023 года количество поступивших заявок на реструктуризацию от физлиц снизилось на 4% по сравнению с январем этого года. Банками было получено 166,3 тыс. заявок (в январе — 173,3 тыс.), следует из мартовской статистики ЦБ (pdf).

Мария Федотова

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