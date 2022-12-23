Сами с долгами

Спрос на реструктуризацию кредитов со стороны физлиц снизился в ноябре на 8,5% по сравнению с предыдущим месяцем, но остался на среднем уровне предыдущего квартала. И до конца года показатель вряд ли существенно изменится, отмечают эксперты и участники рынка. Тем более что заемщики стараются вести себя более осторожно и не растягивать свои долговые обязательства на более длительный период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным Банка России (.pdf), опубликованным в пятницу, 23 декабря, в ноябре общее количество поступивших заявок на реструктуризацию от физических лиц составило 182 тыс. штук. Это результат на 8,4% ниже предшествующего месяца, однако сравним со средним показателем за третий квартал (184,1 тыс.) и в 1,7 раза ниже показателя первых четырех месяцев действия программы (301,2 тыс.).

Всего за март—ноябрь в банки поступило 2,14 млн заявлений физлиц об изменении условий кредитных договоров, в том числе 1,8 млн заявлений по собственным программам банков. Одобрение из них получили менее половины заявок — 44,4%, приводит данные регулятор.

Всего за девять месяцев было реструктурировано 905 тыс. кредитных договоров на сумму 419,8 млрд руб. Большая часть реструктуризаций пришлась на собственные программы банков — 787,5 тыс. на 348,4 млрд руб.

Большинство опрошенных банков на вопросы “Ъ” о спросе на реструктуризацию со стороны клиентов не ответили. Лишь в ВТБ подчеркнули, что в ноябре—декабре спрос клиентов на реструктуризацию (как связанную с мобилизацией, так и нет) остается на минимальных значениях.

При оформлении кредита о возможной реструктуризации (включая кредитные каникулы) задумываются лишь 7–10% физических лиц. При этом спрогнозировать свою платежеспособность 50% могут с уверенностью лишь на три месяца, поясняет гендиректор экосистемы Unicom Дмитрий Африканов. Таким образом, спрос на реструктуризацию будет полностью зависеть от текущей экономической ситуации. При этом 90% клиентов кредитные каникулы воспринимают как крайнюю меру, что также говорит в пользу того, что при сохранении текущих условий резкого роста заявок не будет, подчеркивает господин Африканов.

По данным Frank RG, в ноябре все сегменты потребительского кредитования показали рост после падения октября. Общий объем выданных кредитов составил 1,096 трлн руб., на 5,4% больше, чем месяцем ранее. При этом кредиты наличными банки выдали на 506 млрд руб. (рост на 3%). Объем выданных ипотечных займов — 481 млрд руб. (+6,5%), автокредитов — 67 млрд руб. (+10,2%). Вместе с тем показатели во всех сегментах все еще отстают от прошлогодних на 7–27%.

Невыгодно наращивать доли реструктуризаций и самим банкам, так как это лишь создает для них дополнительные риски. «По общему правилу банк не обязан реструктурировать долг на основании заявки клиента, будь то физическое или юридическое лицо. Это право кредитной организации, а не обязанность. Более того, даже в отношении ряда категорий заемщиков, для которых установлен особый порядок, например для субъектов МСБ, которые ранее, в период пандемии, получали льготные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам, устанавливается лишь обязанность такие заявки рассмотреть, пересмотр же условий договора и реструктуризация — это опять же право, а не обязанность кредитора»,— поясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Конечно, банкротство заемщика, тем более если обязательства перед банком не обеспечены залогом, по умолчанию невыгодно для кредитора, поскольку в большинстве случаев после реализации имущества банкам удается вернуть в лучшем случае 5–7% заявленных требований, нужно учитывать и то, что банк в любом случае оценивает возможность заемщика справиться с новыми условиями погашения задолженности, отмечает эксперт. Риски от роста числа реструктуризаций для банка вполне очевидны: часто реструктурируемый долг — это долг, который все равно не будет погашен даже на более выгодных для заемщика условиях, просто наступление этого момента откладывается. И чем больше таких долгов в портфеле банка, тем выше риски для него, заключает господин Горбунов.

Полина Трифонова