Неплатежи подстегнула инфляция

В Челябинской области за три года среднедушевая просроченная задолженность по кредитам физических лиц увеличилась в полтора раза. Общий объем неплатежей в регионе вырос на 49%, с 16 млрд руб. до 23,9 млрд руб. В целом по России просроченная розничная задолженность на душу населения увеличилась на 53% и достигла 7,6 тыс. руб. Эксперты видят причину роста объема неплатежей в высокой инфляции, вынуждающей граждан увеличивать свои траты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты отмечают, что рост просрочек ограничивает возможности банков в выдаче новых кредитов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Эксперты отмечают, что рост просрочек ограничивает возможности банков в выдаче новых кредитов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На 1 марта средний размер просроченной задолженности жителей Челябинской области по розничным банковским кредитам составил 7 тыс. руб. Это на 52%, или на 2,4 тыс. руб., больше, чем в январе 2020 года. Об этом сообщается в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант», которое подсчитало суммы неплатежей по кредитам сроком более 90 дней. В основу анализа не вошли обязательства перед микрофинансовыми организациями и долги, переуступленные коллекторским компаниям.

Портфель просроченной розничной задолженности в регионе по сравнению с январем 2020 года увеличился на 7,9 млрд руб., или на 49%, до 23,9 млрд руб. В целом по России показатель вырос с 730 млрд руб. до 1,11 трлн руб.

Среди регионов РФ ощутимее всего среднедушевая просроченная задолженность по розничным кредитам за три года увеличилась в Севастаполе — на 197%, до 1,3 тыс. руб., Крыму (+185%, до 1,65 тыс. руб.), Чукотском автономном округе (+124%, до 8,7 тыс. руб.) и Липецкой области (+103%, до 7,9 тыс. руб.). Наименьшая динамика отмечена в Ингушетии (+19%, до 2,3 тыс. руб.), Бурятии (+23%, до 7,5 тыс. руб.), Москве (+25%, до 9,2 тыс. руб.), Тыве (+27%, до 7,3 тыс. руб.) и Карачаево-Черкессии (+30%, до 8,2 тыс. руб.). В целом по РФ показатель среднедушевой долг вырос на 53%, до 7,6 тыс. руб.

Генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов считает темпы роста просроченной задолженности в целом по стране значительными даже с учетом поправки на уровень инфляции.

«Накапливаемая такими быстрыми темпами просроченная задолженность ограничивает возможности банков по выдаче новых кредитов, а население лишает возможности их получать, тем самым снижая приток денег в экономику. Среднедушевой показатель просроченной задолженности нужно удваивать, когда мы говорим об экономически активном населении, а это уже 15 тыс. руб. на человека в возрасте от 15 до 72 лет»,— считает Денис Аксенов. Руководитель агентства прогнозирует значительное увеличение числа банкротств физических лиц в случае дальнейшего роста среднедушевой просроченной задолженности.

Аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов связывает рост среднедушевой просроченной задолженности с увеличением долговой нагрузки граждан из-за высокой инфляции.

«Чтобы сохранить привычный уровень потребления, населению приходится все чаще прибегать к кредитованию. Поэтому долговая нагрузка граждан непрерывно растет, а вместе с ней и объемы просрочки, поскольку гражданам становится все труднее обслуживать свою задолженность. В то же время сказались экономические потрясения, которые наша страна испытала в прошлом году», — комментирует Игорь Додонов. По его словам, высокий объем просроченной задолженности вынуждает банки ужесточать требования к заемщикам, сдерживает рынок кредитования. «В свою очередь граждане, имеющие просроченные долги вынуждены ограничивать свои траты. Все это отрицательно сказывается на потребительской активности и, как следствие, экономическом росте», — отмечает Игорь Додонов. Эксперт ожидает дальнейшего роста объема просроченной задолженности в этом году в связи со сложной экономической ситуацией.

Рост портфеля просроченной розничной задолженности по кредитам (без учета ипотеки) в Челябинской области наблюдался и в прошлом году. По сведениям агентства «Долговой консультант», за 12 месяцев, показатель увеличился на 11,4%, или на 2,28 млрд руб. Объем неплатежей по ипотеке за этот период, напротив, снизился на 14,8% и достиг 1,14 млрд руб.

Михаил Бычков