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Коммерсантъ FM
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Greenpeace: Китай наращивает использование угля для выработки электроэнергии

За первые три месяца 2023 года китайские власти одобрили строительство новых угольных электростанций с выпускной мощностью на 20,45 ГВт, следует из отчета Greenpeace. Это более чем в два раза превышает показатель первого квартала 2022 года (8,63 ГВт) и больше, чем за весь 2021 год.

Как отмечает организация, действия китайских властей ставят под сомнение ими же ранее заявленные планы. В 2016 году, когда был опубликован очередной пятилетний план Коммунистической партии Китая, власти пообещали сделать упор на сокращении использования угля для выработки электроэнергии и развитии возобновляемых источников энергии. А в 2020 году Си Цзиньпин пообещал, что страна станет углеродно нейтральной к 2060 году.

Однако, утверждают авторы доклада, после того как в 2021 году Китай пережил череду серьезных перебоев в системе энергоснабжения, власти отошли от заявленной стратегии и вернулись к масштабному использованию угля. Эксперты Greenpeace уверены, что наращивание инвестиций в угольные проекты не поможет Китаю в стратегическом плане: «Лето не за горами, и по всему Китаю необходимо поправить множество вещей в энергетической инфраструктуре. Но вкладываться в уголь в надежде, что это поможет, не одна из них»,— уверен представитель Greenpeace в Восточной Азии Се Вэньвэнь.

Дело в том, что более 75% ресурсов угля, ветра, солнечной энергии и гидроэнергетики Китая находятся на западе страны, в то время как более 70% от общенационального объема потребления электроэнергии приходится на Центральный и Восточный Китай. На пять провинций восточного побережья приходится почти две пятых всего потребления в Китае. «Электросеть Китая не испытывает недостатка в генерирующих мощностях. Сети не хватает гибкости и отзывчивости»,— подытожил господин Се.

Кирилл Сарханянц

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