Матвиенко предложила использовать иностранные изобретения без согласия правообладателей

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента предложила разрешить использование изобретений без согласия иностранных правообладателей из недружественных стран. Также она заявила, что иностранные фильмы можно показывать в рамках параллельного импорта.

«Если вопрос касается безопасности нашего государства или здоровья населения, то применяться может инструмент, на который мы уже указывали в прошлых решениях нашего совета. Имею в виду получение разрешения правительства на использование изобретений без согласия иностранных правообладателей»,— отметила госпожа Матвиенко. По словам спикера Совфеда, по модели параллельного импорта также «можно двигаться» в случае с западными фильмами и программным обеспечением.

При этом она подчеркнула, что Россия остается субъектом международной системы охраны интеллектуальных прав.

В марте замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев призвал распространять пиратские копии западной интеллектуальной продукции, чтобы ушедшие с российского рынка иностранные компании обанкротились. Его инициативу о фактической легализации цифрового пиратства поддержал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Кислов