Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Матвиенко предложила использовать иностранные изобретения без согласия правообладателей

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента предложила разрешить использование изобретений без согласия иностранных правообладателей из недружественных стран. Также она заявила, что иностранные фильмы можно показывать в рамках параллельного импорта.

«Если вопрос касается безопасности нашего государства или здоровья населения, то применяться может инструмент, на который мы уже указывали в прошлых решениях нашего совета. Имею в виду получение разрешения правительства на использование изобретений без согласия иностранных правообладателей»,— отметила госпожа Матвиенко. По словам спикера Совфеда, по модели параллельного импорта также «можно двигаться» в случае с западными фильмами и программным обеспечением.

При этом она подчеркнула, что Россия остается субъектом международной системы охраны интеллектуальных прав.

В марте замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев призвал распространять пиратские копии западной интеллектуальной продукции, чтобы ушедшие с российского рынка иностранные компании обанкротились. Его инициативу о фактической легализации цифрового пиратства поддержал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...