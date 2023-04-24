Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Венгрия не поддержит санкции ЕС против ядерной энергетики России

Венгрия не согласится на введение санкций против российской атомной энергетики, если они будут угрожать национальным интересам страны. Об этом заявил глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто.

«Венгрия ни в коем случае не согласится ни на какие санкции против ядерной промышленности в той степени, в какой это повредит венгерским национальным интересам. Это абсолютно неприемлемо, и мы призываем другие страны ЕС не экспериментировать с ядерными санкциями, потому что они поставят под угрозу энергоснабжение Венгрии, а это не может быть целью тех мер, которые принимает Евросоюз»,— сказал министр по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге (цитата по «РИА Новости»).

В феврале Европарламент принял резолюцию, в которой призвал изгнать из ЕС «Росатом» и отказаться от импорта урана из России. Странам Евросоюза пока не удалось согласовать санкции против «Росатома», в том числе из-за позиции Венгрии. Она заверила, что не откажется от импорта урана из России, и пообещала заблокировать любые санкции, которые затрагивают атомную сферу.

По информации Bloomberg, «Росатом» вряд ли включат в 11-й пакет санкций, поскольку слишком много государств—членов ЕС по-прежнему выступают против введения ограничений в отношении российского атомного сектора. Ожидается, что новый пакет санкций будет включать около 30 новых списков, а также дополнительные ограничения в отношении нескольких компаний и юридических лиц.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...