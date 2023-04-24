В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

ГУ МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение на вторник, 25 апреля. По данным синоптиков, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Спасатели просят быть предельно осторожными с огнем, поскольку при сильном ветре существенно осложняется пожарная обстановка. Свердловчанам также рекомендуют отказаться от работ на открытом воздухе и на высоте, а также не прятаться от ветра около стен домов.

Автомобилистам советуют не парковать машины около деревьев и рекламных конструкций и быть аккуратными за рулем.

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