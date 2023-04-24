Сеть PickPoint подала в суд заявление о банкротстве

Логистическая компания PickPoint направила в Арбитражный суд Москвы заявление о признании себя банкротом, следует из судебной картотеки. Заявление поступило 21 апреля, к рассмотрению его пока не приняли. Сумма неисполненных обязательств не уточняется.

Сеть самовывоза PickPoint насчитывает 6 тыс. постаматов и 4,5 тыс. пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах России. О том, что PickPoint из-за финансовых сложностей решилf прекратить работу в стране, сообщали источники «Ъ». С 4 апреля PickPoint остановил прием нового груза от юридических и физических лиц. В письме партнерам гендиректор PickPoint Надежда Романова рассказала, что к снижению оборота сервиса привели уход западных ритейлеров, а также невозможность финансирования со стороны иностранного инвестора.

Подробности — в материале «Ъ» «Посылки выносят из постаматов».

Лаура Кеффер