Зампред правительства Ставрополья Игорь Бабкин покинул свой пост

Игорь Бабкин ушел с должности заместителя председателя правительства Ставропольского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Владимир Владимиров. Документ опубликован на сайте правовой информации Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба партии «Единая Россия». Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

Игорь Бабкин занимал пост зампреда правительства с 2021 года. Причин отставки не уточняются.

Игорю Бабкину 50 лет, он родился в Донецкой области. До своего назначения на прежнюю должность он с 1997 года работал в комитете по печати и информации правительства Ставропольского края, также являлся заместителем начальника управления по информполитике и массовым коммуникациям.

Анастасия Назарова