Силуанов: ЦБ до конца года запустит цифровой рубль в обращение

Центробанк (ЦБ) запустит цифровой рубль в обращение после принятия соответствующих законов, сказал глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, это произойдет до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Центральный банк в этом году уже запустил эксперимент, а до конца года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль»,— сообщил он на марафоне «Знание» (цитата по «РИА Новости»).

Цифровой рубль — это уникальный электронный код (токен). В отличие от криптовалюты, его эмитирует исключительно Банк России. Также он обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты. Храниться цифровые рубли будут в цифровых кошельках на платформе, разработанной регулятором. В силу этого они не будут привязаны к конкретному банку или электронному кошельку.

Госдума в марте одобрила в первом чтении законопроект о цифровом рубле. Предполагается, что он войдет в потребительский оборот к 2030 году. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными для граждан. Сумма для пополнения кошелька в цифровых рублях составит 300 тыс. руб. в месяц.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Цифровые кошельки обозначили лимит».

Лаура Кеффер