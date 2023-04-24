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АО «Астон» в 2022 году увеличило выручку от продаж до 127 млрд рублей

АО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» в 2022 году получило выручку в размере 127,6 млрд руб. (в 2021 году — 108,3 руб.). Чистая прибыль по итогам прошлого года составила 5,036 млрд руб. (в 2021 году — 6,8 млрд руб.).

Данные финансовой отчетности компании опубликованы в информационной системе «СПАРК-Интерфакс». Основным видом деятельности АО является производство растительных масел и оптовая торговля зерном. АО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» (зарегистрировано в Ростове-на-Дону») входит в ГК «Астон» предпринимателя Вадима Викулова.

В составе ГК свыше 20 подразделений в различных регионах РФ, включая заводы по производству растительного масла (Миллеровский МЭЗ и Морозовский МЭЗ), крахмалов и сиропов, элеваторные комплексы, терминалы на реке Дон, судоремонтный завод, сухогрузы класса «река-море», танкеры для перевозки растительных масел, балкеры для перевалки зерновых культур.

ГК «Астон» является одним из крупнейших российских экспортеров зерна.

Вадим Водолазов

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