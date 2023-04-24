ФНС вступила в дело о банкротстве компании «Альфастрой» из-за долга в 825 млн рублей

Инспекция Федеральной налоговой службы России по Центральному району Челябинска вступила в дело о банкротстве ООО «Альфастрой» депутата городской думы Олега Иванова. Размер требований, которые кредитор предъявил должнику, превышает 825 млн руб. Арбитражный суд Челябинской области принял соответствующее заявление ИФНС к производству 21 апреля, говорится в материалах дела.

Согласно документу, ИФНС России по Центральному району Челябинска просит суд признать «Альфастрой» банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство по упрощенной процедуре. Налоговый орган настаивает на включении в третью очередь реестра требований задолженность по обязательным платежам в размере 825,4 млн руб., в том числе 516,2 млн основного долга, 301 млн – пени, почти 8 млн – штрафы. Еще 272 тыс. задолженности по страховым пенсионным взносам ИФНС просит включить во вторую очередь.

Обоснованность заявления налоговой службы суд исследует после того, как завершиться проверка по двум поданным ранее заявлениям.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2022 года заявление о банкротстве «Альфастроя» направил предприниматель Виктор Сухачев из-за долга в 3,7 млн руб. В ноябре организация сама попросила признать себя банкротом.

Генеральным директором и владельцем 100% ООО «Альфастрой» является депутат городской думы Челябинска Олег Иванов. В конце декабря его задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области, а суд отправил под домашний арест. Депутату предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, глава «Альфастроя» способствовал внесению в документы бухгалтерского учета и налоговые декларации заведомо ложных сведений, что привело к неуплате налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль за 2017–2019 годы на общую сумму более 516 млн руб.