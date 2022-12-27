Сокрытие оценили в полмиллиарда

Суд отправил под домашний арест до 26 февраля депутата Челябинской городской думы, владельца ООО «Альфастрой» Олега Иванова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как считает следствие, собственник компании внес ложные сведения в бухгалтерскую и налоговую документацию, из-за чего организация не уплатила НДС и налог на прибыль. Сумма недоимки составила свыше 516 млн руб. за 2017–2019 годы. Обвиняемый и его защитник уголовное дело не комментируют.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Иванов ближайшие два месяца проведет под домашним арестом

Фото: Михаил Бычков Олег Иванов ближайшие два месяца проведет под домашним арестом

Фото: Михаил Бычков

Центральный районный суд Челябинска отправил под домашний арест до 26 февраля депутата Челябинской городской думы Олега Иванова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Также ему запрещено общаться с рядом свидетелей по уголовному делу. Избрание домашнего ареста, о котором ходатайствовал следователь СК, в качестве меры пресечения суд обосновал тем, что, находясь на свободе, обвиняемый может препятствовать ходу расследования.

Судебное заседание состоялось в закрытом режиме — об этом ходатайствовала сторона защиты, указывая на необходимость неразглашения сведений о личности обвиняемого и медицинских данных о состоянии его здоровья. Сам обвиняемый и его адвокат от комментариев отказались. Как сообщил по итогам заседания прокурор, сторона защиты просила избрать Олегу Иванову меру пресечения в виде запрета определенных действий либо подписки о невыезде.

Олега Иванова 26 декабря задержали сотрудники управления ФСБ региона совместно с сотрудниками четвертого следственного управления главного следственного управления СК России. Обыски прошли в принадлежащей ему организации «Альфастрой». Депутату предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Санкция этой части статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, штраф до 500 тыс. руб. либо принудительные работы на срок до пяти лет. В случае выплаты полной суммы ущерба человек, впервые совершивший такое преступление, освобождается от уголовной ответственности.

По версии следствия, Олег Иванов, будучи гендиректором и собственником компании «Альфастрой», способствовал внесению в документы бухгалтерского и налогового учета и в налоговые декларации заведомо ложных сведений. В результате организация не уплатила налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на прибыль на сумму более 516 млн руб. за 2017–2019 годы. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия.

Олег Иванов владеет и руководит строительной компанией «Альфастрой», которая ранее получала крупные контракты на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию социальных объектов в Челябинской области. Например, в 2018 году она заключила договоры на 2,5 млрд руб., в том числе по строительству детского сада и школы в челябинском микрорайоне Чурилово, общежития для ЮУрГУ, пристроя для театра оперы и балета. По последнему контракту в 2020 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, которое впоследствии прекратили. В октябре 2021 года областные власти расторгли с компанией договор строительства здания для областной психоневрологической больницы №1 в Челябинске. Впоследствии контракт на корректировку проекта и завершение строительства здания стоимостью 72,8 млн руб. получило ООО «Монтажник» (Челябинск). В 2021–2022 годах «Альфастрой» не получил ни одного госконтракта.

ООО «Альфастрой» зарегистрировано в 2008 году. Основным видом деятельности компании является подготовка строительных площадок. Выручка «Альфастроя» в прошлом году составила 122,6 млн руб. (428 млн в 2020 году), размер чистой прибыли не указан (10,3 млн). В ноябре этого года Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению заявление предпринимателя Виктора Суханова о признании банкротом «Альфастроя» из-за долга в 3,7 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас в отношении ООО «Альфастрой» открыто 25 исполнительных производств по взысканию долгов на общую сумму более 10,2 млн руб.

Олегу Иванову 55 лет. Он уроженец поселка Павловка Ульяновской области. Окончил Уральский социально-экономический институт. С 2012-го по 2014 год Олег Иванов был депутатом Челябинской городской думы четвертого созыва, в 2014–2019 годы — депутатом Центрального районного совета Челябинска, в 2019 году вновь вошел в состав гордумы.

Уголовное дело Олега Иванова — не первый в этом году в Челябинске коррупционный скандал с представителями городской власти. Так, в декабре по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями арестовали экс-председателя комитета дорожного хозяйства администрации города Рината Кучитарова. В июне — июле фигурантами уголовного дела о получении взяток за непринятие решений о сносе незаконно размещенных в городе нестационарных торговых объектов стали бывшие руководитель муниципального учреждения «Городская среда» Александр Грезев и его заместители Сергей Любимов и Вадим Левченко. В сентябре по обвинению в этом преступлении арестовали экс-советника главы Челябинска Петра Конарева.

Михаил Бычков