Нижегородская «Транспневматика» получит новый заем ФРП на 218 млн рублей

Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил нижегородскому АО «Транспневматика» очередной льготный заем на 218 млн руб. под 1% годовых. По данным пресс-службы ФРП, средства направят на организацию производства дисковых тормозов для пассажирских вагонов поездов дальнего следования со скоростями движения до 200 км/ч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Общий объем инвестиций в проект составит 280 млн руб. Мощность производства составит 1,4 тыс. тормозных блоков и 3,8 осевых тормозных дисков в год.

Производство планируется запустить во втором квартале 2023 года. Новые тормозные системы «Транспневматика» планирует поставлять не только для производства пассажирских вагонов, но Федеральной пассажирской компании для сервисного обслуживания подвижного состава.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее «Транспневматика» запустила производство дисковых тормозов для электропоездов «Восток» и «Иволга 3.0». Объем инвестиций в проект составил 572 млн руб. Из них 199 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа, еще 30 млн руб. — региональный ФРП.

Андрей Репин