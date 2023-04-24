Ночью над Петербургом наблюдалось северное сияние

Северное сияние наблюдалось над Петербургом и Москвой этой ночью. Явление могло возникнуть из-за начавшейся магнитной бури, сообщили 23 апреля в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте Росгидромета.

По данным экспертов центра, северное сияние появилось в городах до 53-го градуса северной широты — его наблюдали в Петербурге, Твери, Москве, Казани, Нижнем Новгороде и в других регионах. На явление повлияла магнитная буря.

В пресс-службе Института прикладной геофизики рассказывают, что она усилилась до очень сильного уровня G4 (по шкале от G1 до G5). При таком уровне могут наблюдаться серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации.

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