Умерла председатель совета директоров Большого Гостиного Двора Надежда Тушакова

В Петербурге скончалась председатель совета директоров и директор по развитию и финансам АО «Большой Гостиный Двор» Надежда Тушакова. Ей было 78 лет, сообщили 23 апреля в пресс-службе организации.

Причины смерти не уточняются. Надежда Тушакова проработала в БГД более 60 лет. По ее инициативе в Гостинке появились Академия музыки Елены Образцовой, храм преподобного Серафима Вырицкого и Музей купечества, отмечают в пресс-службе.

Гражданская панихида пройдет на первом этаже Академии музыки Елены Образцовой 26 апреля в 10:00, отпевание — в Николо-Богоявленском морском соборе в 13:00, а похороны — на Южном кладбище в 15:00.

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