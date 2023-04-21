Генпрокуратура признала нежелательным «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи»

Генпрокуратура признала нежелательной японскую неправительственную организацию «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи». Ведомство считает, что деятельность организации угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ, направлена на нарушение территориальной целостности страны.

«Цель организации — отторжение от России части ее территории (островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды)»,— сообщает Генпрокуратура. На протяжении длительного времени союзом формируется негативное мнение о РФ, что в условиях роста антироссийских настроений в Японии повышает риски дестабилизации обстановки вокруг Курил, поясняет ведомство.

Генпрокуратура направила Минюсту документы для включения «Союза жителей островов Тисима и Хабомаи» в реестр нежелательных организаций. Признание работы НПО нежелательной влечет ограничения — например, запрет на создание в РФ подразделений или прекращение работы уже имеющихся. За сотрудничество с нежелательной организацией грозит уголовная ответственность.

Территориальный спор между Россией и Японией является неурегулированным со времен окончания Второй мировой войны, а стороны до сих пор не заключили мирный договор. После войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.

Россия в марте 2022 года отказалась продолжать переговоры с Японией по мирному договору, а также решила прекратить безвизовые поездки японских граждан на Южные Курилы. Перед этим Токио ввел против Москвы торговые ограничения. В апреле 2022 года Япония впервые с 2003 года обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные».

Мария Федотова