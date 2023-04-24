ТАСС: российские флоты выведут из подчинения военных округов

Четыре флота и Каспийскую флотилию вернут в прямое прямое подчинение главному командованию Военно-морского флота РФ, сообщил источник ТАСС, близкий к ВМФ. Они будут выведены из подчинения военным округам. Северный флот сохранит статус военного округа с переподчинением главкому ВМФ.

Как объяснил собеседник российского госагентства, флот и флотилию выведут «из двойного подчинения, в котором они находились ранее». «Теперь эти объединения будут подчиняться первоначально в оперативном отношении в мирное время главкомату ВМФ, а в последующем — в прямое подчинение, как это было прежде»,— объяснил источник ТАСС.

Оперативно-стратегическими объединениями ВМФ являются Балтийский флот (Западный военный округ), Северный флот (в составе объединенного стратегического командования «Северный флот»), Тихоокеанский флот (Восточный военный округ), Черноморский флот и Каспийская флотилия (Южный военный округ).

Ранее в апреле стало известно о перестановках в руководствах двух флотов. Был уволен командующий Тихоокеанского флота адмирал Сергей Авакянц. По информации ТАСС и «РИА Новости», его место получил командующий Балтфлотом адмирал Владимир Лиина. Командующим Балтфлота стал вице-адмирал Владимир Воробьев. Информация о перестановках появилась во время внезапной проверки на Тихоокеанского флота.

Леонид Уварчев