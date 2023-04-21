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ТАСС: командующим Тихоокеанским флотом ВМФ России назначен Виктор Лиина

На должность командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) России назначен адмирал Виктор Лиина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. До этого адмирал был командующим Балтфлотом. На эту должность назначили вице-адмирала Владимира Воробьева, указывает источник агентства. «РИА Новости» также со ссылкой на источник сообщило, что указы о назначении командующих подписаны.

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Виктор Лиина

Виктор Лиина

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Владимир Воробьев

Владимир Воробьев

Фото: Министерство обороны РФ

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Виктор Лиина

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Владимир Воробьев

Фото: Министерство обороны РФ

20 апреля стало известно, что пост командующего ТОФ покинул адмирал Сергей Авакянц. По словам полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, господин Авакянц получил назначение на новую должность — главы штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Адмиралу Виктору Лиине 54 года. Он окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола. С 2010 по 2012 год он был командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота. В октябре 2012-го господин Лиина был назначен командующим войсками и силами ТОФ на северо-востоке России. Занимал эту должность до 2014-го. С 2019 по 2021 год был заместителем начальника Генштаба ВС РФ. Занимал должность командующего Балтийским флотом с октября 2021 года.

Вице-адмиралу Владимиру Воробьеву 54 года. Он окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола и начал службу в подводных силах Северного флота. Работал в должности начальника штаба Беломорской военно-морской базы Северного флота, позднее —командира базы. В 2019-м — начальником штаба—первым заместителем командующего Балтийским флотом (в 2021-м работал в той же должности на Северном флоте). С октября 2021 года занимал должность замначальника Генерального штаба ВС РФ.

Григорий Лейба

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