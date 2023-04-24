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Электронное голосование на выборах президента РФ запланировано в регионах, где оно уже применялось

Центризбирком ожидает, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в 2024 году пройдет в регионах, где оно уже было опробовано. Об этом сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова. Она уверена, что такой способ голосования не будет применяться в тех регионах, где он ранее не использовался.

«Мы так предполагаем сейчас, что дистанционное электронное голосование на президентских выборах будет проходить именно в тех регионах, где оно опробовано в предыдущем, в этом году. <...> Ни один регион новый — тот, кто еще не проводил,— на президентских выборах дистанционное электронное голосование применять не будет»,— сказала госпожа Памфилова на встрече со студентами в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске (цитата по «РИА Новости»).

Госпожа Памфилова отметила, что ЦИКу важно понимать, насколько регион качественно проводит электронное голосование. По ее словам, в Хабаровске ДЭГ на выборах президента применяться не будет не будет.

В 2020 году председатель ЦИКа Элла Памфилова не исключала, что к президентской кампании-2024 российская избирательная система может быть готова к проведению ДЭГ в масштабах всей страны. Однако на выборах в 2023 году электронное голосование готовы применять около четверти субъектов. Как выяснил «Ъ», некоторые не проявляют такого желания, даже несмотря на успешный опыт онлайн-голосования в недавнем прошлом.

Подробнее о ДЭГ в 2023 году — в материале «Ъ» «Генеральная электрепетиция».

Леонид Уварчев

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