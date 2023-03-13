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Коммерсантъ FM
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Генеральная электрепетиция

Провести онлайн-голосование на выборах-2023 уже готовы более двадцати регионов

Региональные избиркомы продолжают подавать заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в ходе осенних выборов. В 2020 году председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова не исключала, что к президентской кампании-2024 российская избирательная система может быть готова к проведению ДЭГ в масштабах всей страны, однако применить его на «генеральной репетиции» 2023 года пока готовы лишь около четверти субъектов РФ. А некоторые, как выяснил “Ъ”, не проявляют такого желания, даже несмотря на успешный опыт онлайн-голосования в недавнем прошлом.

Председатель ЦИК Элла Памфилова

Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Единый день голосования (ЕДГ) в 2023 году станет крупнейшим за последнее время по количеству избирательных кампаний и последним перед президентскими выборами-2024. В 25 субъектах изберут губернаторов (в том числе в 20 — на прямых выборах), в 20 — депутатов заксобраний, в 11 — депутатов административных центров. Всего кампании этих уровней состоятся в 44 регионах, в 10 из них они пересекутся, а в Якутии и Хакасии пройдут на всех трех уровнях сразу.

Напомним, что в России действуют две платформы, через которые граждане могут голосовать электронно. Москва с 2019 года использует собственную систему ДЭГ, которую намерена применить и на осенних выборах мэра. Заявку в ЦИК для этого столице отправлять не нужно. Вторая (федеральная) платформа разработана «Ростелекомом» совместно с Минцифры и ЦИКом. Через нее голосуют все остальные регионы, но желающие провести ДЭГ должны сначала подать заявки в ЦИК.

Впервые свою систему Центризбирком опробовал в экспериментальном порядке в 2020 году на довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях. В 2021 году заявки от регионов принимались до 10 марта, а в конце мая ЦИК отобрал для ДЭГ шесть регионов: оно прошло в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, а также в Севастополе. Наконец, в 2022 году ЦИК определился со списком в начале июня, а онлайн-голосование состоялось в семи регионах: Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях.

В 2023 году, по словам зампреда ЦИКа Николая Булаева, заявки на ДЭГ подали более 20 регионов, в 10 из которых пройдут прямые выборы губернаторов. Об этом он сообщил 22 февраля на заседании Мосгоризбиркома. “Ъ” направил в ЦИК запрос о сроках приема заявок на ДЭГ-2023 и об их точном количестве на данный момент, но ответа пока не получил.

По сведениям “Ъ”, заявки на проведение ДЭГ в ходе ЕДГ-2023 точно подали Воронежская, Иркутская, Нижегородская, Новосибирская, Ульяновская и Ярославская области. Правда, как пояснил “Ъ” председатель избиркома Ульяновской области Юрий Андриенко, «как таковой заявки» они не подавали, так как каждый регион просто сообщает в ЦИК информацию о своих технических возможностях, о количестве избирателей, зарегистрированных на «Госуслугах», о глубине охвата интернетом и об уровне готовности системы ГАС «Выборы». Также желание использовать ДЭГ на губернаторских выборах изъявила Московская область: о том, что 16 февраля Мособлизбирком решил «обратиться в ЦИК с ходатайством о применении ДЭГ», написал в своих соцсетях депутат Мособлдумы от «Справедливой России» Игорь Чистюхин.

Заявки на проведение ДЭГ, по данным “Ъ”, подали также Хакасия и Чукотка. При этом возглавляющий Хакасию Валентин Коновалов является членом КПРФ, которая традиционно выступает против онлайн-голосования. Но председатель хакасского избиркома Александр Чуманин обосновал решение подать заявку мнением избирателей. Он напомнил “Ъ”, что в январе 2023 года его комиссия провела онлайн-опрос 1,3 тыс. жителей региона, по итогам которого 52,1% респондентов заявили, что «склонны доверять дистанционному голосованию», и только 28% «высказали определенные сомнения». По мнению господина Чуманина, у ДЭГ два «неоспоримых преимущества»: «Во-первых, благодаря своей простоте и доступности оно более комфортно для избирателей. Во-вторых, ДЭГ позволяет учесть голоса тех избирателей, которые постоянно проживают или во время голосования будут находиться за пределами республики. Их мнение, несомненно, сделает итоги выборов более легитимными».

В Омской области решение об использовании ДЭГ на выборах губернатора «может быть принято после назначения выборов, в июне 2023 года», сообщили “Ъ” в облизбиркоме, не уточнив, подана ли уже заявка в ЦИК. «Решение о проведении ДЭГ может быть принято с учетом готовности необходимой "цифровой инфраструктуры" (количество активных учетных записей избирателей на портале "Госуслуги", обеспеченность населения доступом к сети интернет)»,— пояснили в комиссии. По информации источника в самарском облизбиркоме, в этом регионе тоже, «вероятно, будет электронное голосование» на выборах губернатора. Кроме того, возможность применения ДЭГ все еще обсуждается в Башкирии, Забайкальском, Красноярском и Приморском краях, а также в Свердловской области и в Крыму.

Точно не готовы в этом году применять электронное голосование Амурская область, Бурятия, Камчатка, Хабаровский край, Якутия. Кроме того, не хочет участвовать в ДЭГ Ростовская область, которая уже проводила его в 2021 году на выборах в Госдуму. «Несмотря на то что Ростовская область имеет позитивный опыт участия в ДЭГ, на выборах в донской парламент регион возьмет тайм-аут в электронном голосовании. Все нововведения должны внедряться постепенно. При условии распространения ДЭГ на все субъекты РФ данный вид голосования, безусловно, будет использован в области, наряду с иными формами голосования»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе облизбиркома, не уточнив причины такого решения.

Елена Рожкова, корсеть “Ъ”

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