Мужские игры

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Инициация, посвящение юношей во взрослые члены племени — важнейший обряд, существовавший, судя по судя по всему, с древнейших времен. Есть даже данные, позволяющие предположить, что еще у неандертальцев были подобные обряды. Обряду предшествует длительная подготовка, иногда на все ее время мальчиков уводили в лес, в особые мужские дома, где они изучали охотничьи и ритуальные практики. В ходе обряда юноша должен был пройти испытания, часто весьма опасные и болезненные. на теле его делали татуировки и насечки, указывающие на его принадлежность к его тотему. К примеру, в одном из районов Папуа—Новой Гвинеи молодым людям наносят на спину шрамы, которые, заживая, образуют рисунок, имитирующий кожу крокодила, их священного первопредка. Также во время инициации часто «улучшают», «доделывают» тело: выбивают зуб, прокалывают ноздри и мочки ушей. Обрезание — один из наиболее распространенных видов такого «тюнинга». В эфиопском племени хамер сохранилась древняя церемония, в ходе которой юноша, проходящий обряд посвящения, должен прыгать через быков. Только после этого может жениться и завести семью.