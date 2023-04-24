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Не в службу, а в «Дружбу»

Уголовное дело о загрязнении нефтепровода вернули в прокуратуру

“Ъ” стали известны основания, по которым Волжский районный суд Самарской области вернул в прокуратуру материалы резонансного уголовного дела о загрязнении хлорорганическими соединениями нефтепровода «Дружба». Как выяснилось, это связано с заменой адвокатов и рядом нарушений, в том числе с неверно составленным обвинением в отношении одного из фигурантов. Кроме того, СКР предстоит решить вопрос с объединением двух уголовных дел о нефтепроводе «Дружба» в одно.

Материалы уголовного дела о загрязнении хлорорганическими соединениями нефтепровода «Дружба» возвращены в прокуратуру из-за нарушений и новых обстоятельств, которые открылись на процессе. Решение принял в четверг, 20 апреля, Волжский районный суд Самарской области.

В частности, как пояснил “Ъ” адвокат обвиняемой стороны Дмитрий Нотариус, на процессе защитникам подсудимых, генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Светланы Балабай и замдиректора ООО «Магистраль» Сергея Баландина, был заявлен отвод.

«Это было связано с тем, что адвокаты Баландина и Балабай представляли интересы других участников процесса, которым впоследствии не было предъявлено обвинение, и они остались в статусе свидетелей. Из-за этого произошел отвод, и к участию в процессе были допущены новые защитники. С ними должны быть перепроведены некоторые процессуальные действия»,— рассказал собеседник издания.

Еще одной причиной возврата уголовного дела в прокуратуру стало расторжение досудебного соглашения о сотрудничестве с Сергеем Баландиным. Ранее он согласился сотрудничать со следствием, заключив соответствующую сделку с прокуратурой, поэтому материалы в отношении него были выделены в отдельное производство и должны были рассматриваться в Богатовском районном суде в селе Борском. Однако позже следствие изменило одну из статей обвинения в отношении Сергея Баландина на более тяжкую.

«Если изначально ему вменяли в вину ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), то в окончательном обвинении появилась ч. 1 этой же статьи, с чем он, конечно же, не согласился, потому что здесь уже предусмотрено ужесточение наказания в два раза, до 20 лет лишения свободы. Так как Сергей Баландин не признает своей вины, никакого особого порядка рассмотрения дела быть не может, и, соответственно, он неверно был ознакомлен с материалами и доказательствами, которые были предоставлены ему не в полном объеме. Также стоит вопрос об объединении двух дел в одно»,— рассказал Дмитрий Нотариус.

Инцидент на нефтепроводе «Дружба» произошел в апреле 2019 года. Сначала белорусский «Белнефтехим» сообщил о резком ухудшении качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, а после этого приостановил транзит российского сырья в Европу.

Затем «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. Позже Следственный комитет России сообщил, что некачественная нефть попала в нефтепровод через узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района Самарской области.

Расследованием уголовного дела занялись следственные органы СКР по Самарской области. По версии следствия, которая была обнародована в мае 2019 года, шесть подозреваемых, среди которых генеральный директор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев и замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, в период с августа 2018 года по апрель 2019 года в составе преступного сообщества совершили многократные хищения нефти.

По данным силовиков, чтобы скрыть хищение, в марте—апреле 2019 года обвиняемые поставили в узел слива нефти в Самарской области нефть с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений, не отвечающую требованиям ГОСТа. Впоследствии загрязненное топливо попало в нефтехранилище в селе Лопатино Волжского района Самарской области. После этого восемь резервуаров парка «Лопатино» вышли из строя и загрязненная нефть попала в систему магистрального трубопровода.

Затем стало известно о других подозреваемых, в их числе оказался начальник приемо-сдаточного пункта «Лопатино» Роман Гладков, который, как считают следователи, незаконно получал от руководства ООО «Союз-Нефть» за помощь с приемом смеси нефти и продуктов нефтепереработки от «Нефтеперевалки».

Кроме того, по версии следствия, Роман Гладков и Сергей Баландин передавали незаконное вознаграждение за бездействие еще одному фигуранту дела — заместителю главы куйбышевского районного управления АО «Транснефть—Дружба» по товарно-транспортным операциям Дмитрию Никишову.

Фигурантам в зависимости от их ролей инкриминируется совершение таких преступлений, как умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), самовольное подключение к нефтепроводам (ст. 215.3 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), а также организация преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК РФ).

В начале 2020 года Светлане Балабай, Рустаму Хуснутдинову и Владимиру Жоголеву смягчили меру пресечения до запрета определенных действий. Роману Гладкову суд продлил домашний арест.

Георгий Портнов, Самара

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